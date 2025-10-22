Dồn dập dự án nhà ở xã hội mới ra mắt thị trường Hà Nội

Càng về cuối năm, liên tiếp các dự án nhà ở xã hội mới đồng loạt công bố triển khai và tiếp nhận hồ sơ, mang đến cơ hội an cư cho hàng nghìn người lao động thu nhập thấp, đồng thời được kỳ vọng sẽ "giải nhiệt" phần nào cơn khát cho người thu nhập trung bình thấp tại Thủ đô Hà Nội.

Rice City Long Châu là một trong những dự án nhà ở xã hội đắt nhất hiện nay với mức giá lên tới gần 30 triệu đồng/m2. Ảnh: Internet

Nguồn cung dồi dào

Đáng chú ý đầu tiên là khu vực phía Bắc Hà Nội, đặc biệt là xã Đông Anh, đang trở thành "thủ phủ" của nhà ở xã hội trong đợt này với ít nhất hai dự án lớn công bố nhận hồ sơ.

Cụ thể, ngày 21/10/2025, dự án Nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (vị trí cũ là xã Uy Nỗ) do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư đã chính thức khởi động. Dự án có quy mô 4 khối nhà cao 9 tầng, cung cấp ra thị trường 466 căn hộ (bao gồm 419 căn để bán và 47 căn để thuê mua) với mức giá bán được công bố là 20,6 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT, chưa phí bảo trì), một mức giá được xem là khá "dễ thở".

Đại diện chủ đầu tư cho hay, dự án này bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 21/10/2025 và kéo dài đến hết ngày 25/11/2025.

Cũng tại Đông Anh, một dự án nhà ở xã hội quy mô lớn khác đang gây chú ý là dự án tại ô đất CT3, Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, trước là xã Kim Chung). Dự án do liên danh Handico và Viglacera làm chủ đầu tư với quy mô dự án gồm 3 tòa nhà cao 12 tầng với tổng cộng 1.100 căn hộ.

Trong đợt này, dự án dự kiến mở bán 589 căn, cho thuê 212 căn và thuê mua 128 căn với thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến từ ngày 10/11 - 19/12/2025. Với mức giá bán chỉ từ 18,4 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT và phí bảo trì), đây là một trong những dự án có mức giá thấp nhất thị trường, mở ra cơ hội sở hữu căn hộ chỉ từ 920 triệu đồng.

Cách đó không xa, tại huyện Mê Linh, dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Kim Hoa (xã Tiến Thắng) do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà làm chủ đầu tư cũng đang trong quá trình tiếp nhận hồ sơ. Dự án có quy mô 9 tòa tháp (9 tầng nổi), cung cấp tổng cộng 720 căn. Đợt 1 mở bán 408 căn với giá bán khoảng 20,2 triệu đồng/m² với thời gian nhận hồ sơ đã bắt đầu từ ngày 06/10 và dự kiến kết thúc vào ngày 05/11/2025.

Không chỉ riêng khu Bắc, thị trường phía Đông cũng ghi nhận dự án nhà ở xã hội "hot" tại phường Long Biên.

Đáng chú ý nhất là dự án Rice City Long Châu (thuộc Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh) do liên danh CTCP Him Lam Thủ đô và CTCP BIC Việt Nam đầu tư. Dự án cung cấp gần 2.000 căn hộ (1.765 căn để bán). Tuy nhiên, dự án này lập tức gây xôn xao khi công bố mức giá bán lên tới 29,4 triệu đồng/m² (chưa phí bảo trì) và là dự án nhà ở xã hội có mức giá cao kỷ lục tại Hà Nội từ trước đến nay, tiệm cận giá nhà ở thương mại ở một số khu vực.

Dù vậy, với vị trí tại quận Long Biên, dự án vẫn thu hút sự quan tâm lớn. Thời gian nhận hồ sơ của dự án này đã bắt đầu triển khai từ ngày 1/10 đến 4/11/2025 qua hình thức online, tuy vậy, phản ánh thực tế của nhiều người cho hay chỉ vài ngày sau khi mở, hệ thống đã rơi vào tình trạng tắc nghẽn khi có tới hàng chục nghìn người cùng tham gia nộp hồ sơ.

Theo số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng, đến tháng 9/2025, trong 151 dự án đã khởi công xây dựng, thì có tới 73 dự án mới khởi công trong năm 2025 với tổng số hơn 50.687 căn đã hoàn thành, dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 38.600 căn (tổng là 89.007/100.275 căn, đạt 89%).

Tại khu vực phía Nam, dự án N01 Hạ Đình (UDIC EcoTower) tại ngõ 214 Nguyễn Xiển (xã Thanh Trì) cũng đang rục rịch với quy mô 25 tầng cùng 440 căn hộ (trong đó có 255 căn nhà ở xã hội để bán), trong đó mức giá bán chào bán dự kiến là 25 triệu đồng/m². Thông tin cho hay, dự án sẽ tiếp nhận hồ sơ trong quý IV/2025.

Triển vọng nguồn cung gia tăng

Việc hàng loạt dự án nhà ở xã hội đồng loạt mở bán trong một thời gian ngắn là tín hiệu tích cực, thể hiện nỗ lực của Chính phủ và các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, đặc biệt là nhờ những đổi mới mang tính nền tảng từ Nghị định số 261/2025/NĐ-CP (Nghị định 261) sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về phát triển nhà ở xã hội vừa được Chính phủ ban hành cách đây không lâu.

Bên cạnh việc quy định rõ số tiền mà chủ đầu tư phải nộp tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải dành để xây dựng nhà ở xã hội, làm rõ trình tự và ưu tiên cho chủ đầu tư dự án, Nghị định cũng nâng trần mức thu nhập cho người mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/người (độc thân) và 40 triệu đồng/hộ gia đình… cùng một số quy định mới.

Đặc biệt, Nghị định 261 vẫn kế thừa các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội khi cho phép chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” đối với giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội.

Nhiều chuyên gia kỳ vọng, với việc cho phép chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm giúp doanh nghiệp cắt bớt được những quy trình như thẩm định, phê duyệt, xác nhận... vốn khiến cả người chủ đầu tư và người muốn mua nhà ở xã hội e ngại; trong khi giá bán cũng được xây dựng dựa trên phương án hài hòa, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, từng khu vực và từng đối tượng.