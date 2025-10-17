TP. Hồ Chí Minh: Tăng tốc phát triển kinh tế số nhằm thu hút đầu tư từ các tập đoàn Mỹ

(TBTCO) - Siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh mới, hình thành từ sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, đang định vị trở thành trung tâm kinh tế số, tài chính và logistics khu vực của Đông Nam Á, thu hút đầu tư từ các tập đoàn Mỹ như AMD, Intel, Evolution, mở ra cơ hội hợp tác chiến lược và phát triển bền vững.

Tại “Diễn đàn mùa Thu TP. Hồ Chí Minh – Hoa Kỳ 2025", ông Nguyễn Công Vinh -Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết, định hướng phát triển của TP. Hồ Chí Minh đến năm 2045 là trở thành siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á – một trung tâm tài chính, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển quy mô khu vực.

Sự sáp nhập giữa TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã tái cấu hình không gian phát triển, kết nối ba cực kinh tế năng động nhất Việt Nam, tạo nền tảng cho một siêu đô thị hiện đại trong mạng lưới đô thị toàn cầu.

Giáo sư Trần Ngọc Anh - Giảng viên Đại học Indiana, tư vấn cho Liên Hiệp quốc và Ngân hàng Thế giới, nhấn mạnh: “Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ là nơi tập trung dòng vốn mà còn là nền tảng của quản trị dữ liệu, niềm tin và đổi mới sáng tạo, giúp thành phố trở thành "trái tim tài chính" của vùng siêu đô thị phía Nam”.

Do đó, ông đề xuất, TP. Hồ Chí Minh hợp tác với các trung tâm quốc tế như Singapore, New York và Bloomington FinTech Hub để học hỏi mô hình vận hành, giám sát và khởi nghiệp tài chính số, đồng thời xây dựng chương trình đào tạo tài chính – dữ liệu – AI, kết nối Viện nghiên cứu Mỹ với Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh để tạo chuỗi nghiên cứu – giảng dạy – thực hành.

TP. Hồ Chí Minh mới định hướng đến năm 2045 trở thành siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á. Ảnh minh hoạ.

Ông David Lewis - Chủ tịch Energy Capital Vietnam chia sẻ, TP. Hồ Chí Minh là "trái tim kinh tế" phía Nam, với vị trí cửa ngõ đường biển lý tưởng để thu hút dòng chảy đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ cũng đặt ra thách thức lớn trong việc đảm bảo hệ thống logistics thông suốt, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của chuỗi cung ứng toàn cầu.

TP. Hồ Chí Minh mới hội tụ trung tâm tài chính, thương mại, khu công nghiệp, cảng nước sâu và nguồn nhân lực dồi dào. Ảnh minh hoạ.

Trong lĩnh vực công nghệ, TP. Hồ Chí Minh cần hợp tác với các tập đoàn lớn. Ông Darren Webb - Giám đốc Evolution cho biết, nhu cầu trung tâm dữ liệu tại Việt Nam được dự báo tăng hơn 35% giai đoạn 2021–2027, thúc đẩy bởi làn sóng AI, điện toán đám mây và chính sách mở cửa đầu tư nước ngoài. Evolution đầu tư data center 500 triệu USD tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, phục vụ AI và điện toán đám mây, góp phần đưa Việt Nam thành trung tâm dữ liệu khu vực.

Ông Varun Selvaraj - Giám đốc Tập đoàn AMD chia sẻ thêm, AMD đã chọn Trung tâm Điện tử và Vi mạch Bán dẫn (ESC) tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh làm địa điểm đặt Trung tâm R&D đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời triển khai các giải pháp tích hợp AI, hạ tầng tính toán mở và trung tâm dữ liệu thế hệ mới phục vụ chính quyền số, giáo dục thông minh và công nghiệp công nghệ cao./.