Giá xăng dầu trong nước hôm nay (2/10) được dự báo có thể đảo chiều tăng 0,7-2,8% so với kỳ điều hành trước. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 157 đồng lên mức 19.767 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể tăng 133 đồng lên mức 20.293 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu hỏa có thể tăng 2,8% lên mức 19.141 đồng/lít, dầu diesel có thể tăng 2,6% lên mức 19.135 đồng/lít, dầu mazut có thể tăng 2,5% lên mức 15.580 đồng/kg.

Giá xăng RON 95-III chiều nay có thể tăng khoảng 133 đồng/lít. Ảnh: P.C

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 25/9.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 368 đồng/lít, xuống còn 19.618 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 443 đồng/lít, xuống còn 20.165 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, giá dầu diesel 0.05S giảm 47 đồng/lít, xuống còn 18.658 đồng/lít; dầu hỏa tăng 84 đồng/lít, ở mức 18.628 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 79 đồng/kg, ở mức 15.209 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18/9/2025 và kỳ điều hành ngày 25/9/2025 là: 78,604 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON92; 80,474 USD/thùng xăng RON 95; 87,274 USD/thùng dầu hỏa; 87,902 USD/thùng dầu diesel 0,05S; 404,720 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S.

Giá dầu thế giới chạm đáy 17 tuần

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất 17 tuần nối dài chuỗi ba ngày giảm liên tiếp, khi việc Chính phủ Mỹ đóng cửa làm dấy lên lo ngại về nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, thị trường cũng dự đoán nguồn cung sẽ tăng thêm do kế hoạch OPEC+ nâng sản lượng trong tháng 11.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 65,37 USD/thùng, giảm 1% (tương đương giảm 0,66 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 61,74 USD/thùng, giảm 1,01% (tương đương giảm 0,63 USD/thùng).

Dầu Brent hướng tới mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 4/6, trong khi WTI chạm mức thấp nhất kể từ ngày 30/5. Giá xăng Mỹ cũng trên đà đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024.

Theo chuyên gia phân tích Janiv Shah (Rystad), giới giao dịch kỳ vọng OPEC+ sẽ tăng sản lượng trong tháng 11, khoảng 500.000 thùng/ngày - mức tương tự tháng 9, dù nhu cầu ở Mỹ và châu Á đang giảm.

OPEC+ (Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh như Nga) có thể đồng ý nâng sản lượng lên 500.000 thùng/ngày trong tháng 11, gấp ba lần so với mức tăng tháng 10, nhằm giúp Ả Rập Xê Út giành lại thị phần./.