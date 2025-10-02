Ngày 2/10: Giá tiêu tiếp tục giảm mạnh, cà phê ít biến động

Giá tiêu trong nước hôm nay (2/10) tiếp tục sụt giảm mạnh từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg. Hiện giao dịch giá tiêu trong khoảng 145.000 - 146.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ít biến động so với ngày hôm qua.

Giá tiêu hôm nay giao dịch trong khoảng 145.000 - 146.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá tiêu giảm mạnh từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk và Lâm Đồng có giá tiêu hôm nay là 146.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Gia Lai là nơi có giá tiêu giảm sâu nhất cả nước trong ngày hôm nay, giảm đến 1.500 đồng/kg. Hiện giao dịch ở mức 145.000 đồng/kg; tại Đồng Nai, giá tiêu ở mức 146.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ổn định. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện ở mức 6.979 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok ở mức 9.889 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 13.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổ định. Trong đó, giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn.

Giá cà phê ở mức 115.900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ít biến động so với ngày hôm qua. Hiện cà phê tại thị trường trong nước được thu mua với giá trung bình 115.900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Lắk đang thu mua cà phê với mức giá 116.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua; tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 115.800 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng nhẹ 400 đồng/kg so với hôm qua, ở mức giá 114.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng mạnh sau phiên giảm giá hôm qua. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4.403 USD/tấn, tăng 4,83% (203 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 4,83% (202 USD/tấn), đạt 4.388 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica tăng đáng kể qua các kì giao. Cụ thể, kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,41% (9,05 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 383,90 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,54% (9,1 US cent/pound), lên mức 368,05 US cent/pound.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica cùng tăng đồng loạt so với ngày hôm qua. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 464,9 US cent/pound, tăng 1,07% so với ngày hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 đạt 407,55 US cent/pound, tăng 13,45%. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 2,91%, hiện ở mức 449,3 US cent/pound./.