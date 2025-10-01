Giá gas bán lẻ trong nước tháng 10/2025 đảo chiều giảm theo xu thế giá gas thế giới do biến động tỷ giá USD/VND.

Ảnh minh họa

Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 10/2025 tại thị trường Hà Nội là 409.600 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.638.200 đồng/bình công nghiệp 48kg , lần lượt giảm 7.800 đồng/bình 12kg và 31.100 đồng/bình 48kg (đã bao gồm VAT).

Đại diện Tổng Công ty Gas Petrolimex cho biết, giá gas trong nước bắt đầu giảm là do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 10 ở mức 485 USD/tấn giảm 20 USD/tấn so với tháng 9, nên Tổng Công ty Gas thực hiện điều chỉnh mức giảm tương ứng.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá gas có 1 lần tăng, 6 lần giảm và 3 lần giữ nguyên giá bán.

Giá gas thế giới được tính theo giá tham chiếu CP gas (Contract Price), được công bố bởi các nhà cung cấp lớn như Saudi Aramco để định giá LPG trên thị trường quốc tế. Giá CP gas thế giới thường công bố chốt cuối tháng và áp dụng từ đầu tháng sau. Giá gas tại Việt Nam hiện nay vẫn phụ thuộc vào giá gas nhập khẩu thế giới do Việt Nam chưa đáp ứng đủ sản lượng tiêu thụ trong nước.

Theo đó, biến động giá gas tại Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Tỷ giá hối đoái USD/VND, phí vận chuyển gas, sản lượng kinh doanh; biến động cung cầu, chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng…/.