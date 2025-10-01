Ngày 1/10: Giá thép tiếp tục giảm, quặng sắt diễn biến trái chiều

Sáng nay, giá thép xây dựng tiếp tục giảm do dữ liệu sản xuất của Trung Quốc suy yếu, giá quặng sắt diễn biến trái chiều. Trong nước, giá thép được các doanh nghệp tiếp tục duy trì ổn định.

Sáng 1/10, giá thép trong nước tiếp tục ổn định

Sàn Thượng Hải

Kết thúc phiên giao dịch 30/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 giao dịch tại mức 3.001 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,5% (15 nhân dân tệ/tấn) so với phiên trước đó.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 giảm 0,5% (4 nhân dân tệ) về mức 799,5 nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,55 USD lên mức 103,7 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm vào thứ Ba do dữ liệu sản xuất của Trung Quốc yếu, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng theo quý nhờ đợt tăng mạnh nhờ xuất khẩu trong tháng 7 và 8 đã bù lại đà suy giảm gần đây, theo Reuters.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) kết thúc phiên giảm 0,64% xuống còn 780,5 nhân dân tệ/tấn (109,58 USD/tấn). Trong tháng 9, hợp đồng giảm 0,51%, nhưng tính chung cả quý III/2025 vẫn tăng 9,89%.

Hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 9 trên Sàn Singapore giảm 0,05% xuống 105,25 USD/tấn. Tính trong quý III/2025, hợp đồng này đã tăng 12,27%.

Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên DCE cũng giảm, với than luyện cốc giảm 3,88% và than cốc giảm 2,61%.

Các sản phẩm thép giao dịch trên Sàn Thượng Hải đều đi xuống bao gồm thép thanh giảm 1,13%, thép cuộn cán nóng giảm 1,54%, thép dây giảm 0,16% và thép không gỉ giảm 0,43%.

Thị trường trong nước

Giá tiếp tục ổn định tại các doanh nghiệp. Hiện Hòa Phát báo giá thép CB240 và CB300 ghi nhận lần lượt 13.500 đồng/kg và 13.090 đồng/kg. Việt Đức chào giá CB240 ở mức 13.350 đồng/kg và CB300 12.850 đồng/kg. Tương tự, một số doanh nghiệp khác cũng giữ giá bình ổn, gồm thép Pomina với CB240 - CB300 ghi nhận 14.440 – 14.290 đồng/kg và thép VJS 13.230– 12.830 đồng/kg. Cụ thể:

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.