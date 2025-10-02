Ngày 2/10: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm này (2/10) đồng loạt giảm trên cả ba sàn giao dịch lớn. Cụ thể, giá cao su trên Sàn Thượng Hải giảm 1,5%; tại Thái Lan giảm 1,1%; thị trường Nhật Bản giảm 1,3%. Trong nước, giá mủ cao su duy trì giao dịch quanh ngưỡng 390 - 422 đồng/TSC.

Giá mủ cao su trong nước hôm nay duy trì giao dịch quanh ngưỡng 390 - 422 đồng/TSC. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 1,5% (210 Nhân dân tệ) xuống mức 14.265 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm 1,1% (0,72 Baht) về mức 67,04 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 1,3% (4 Yên) về mức 308 Yên/kg.

Giá cao su Nhật Bản khép lại quý III/2025 trong sắc đỏ do áp lực từ kinh tế Trung Quốc và giá dầu giảm.

Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm 1,3% về mức 308 Yên/kg, khi thị trường Thượng Hải suy yếu đi do lo ngại về tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu cao su lớn nhất, khiến tâm lý thị trường chịu áp lực.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm sau khi có tín hiệu OPEC+ chuẩn bị tăng sản lượng, đồng thời nguồn cung từ khu vực Kurdistan (Iraq) nối lại qua Thổ Nhĩ Kỳ làm gia tăng lo ngại dư cung.

Cao su tự nhiên thường biến động theo giá dầu, do cạnh tranh trực tiếp với cao su tổng hợp, một sản phẩm từ dầu mỏ.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Tương tự, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg./.