Ngày 29/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt đồng loạt giảm

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt hôm nay (29/9) đồng loạt giảm. Thị trường Trung Quốc ghi nhận mức giảm mạnh nhất với hơn 1,5%, trong khi Thái Lan nhích nhẹ. Trong nước, giá cao su giữ ổn định tại các doanh nghiệp lớn.

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay giảm. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 1,02% (150 Nhân dân tệ) xuống mức 14.530 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm 0,1% (0,09 Baht) về mức 67,67 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su cũng giảm 0,7% (2,1 Yên) về mức 312 Yên/kg.

So với cuối tuần trước, giá cao su Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản thay đổi tương ứng -1,5%, +0,1%, -0,4%.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 3/2026 giảm 1,9 Yên, tương đương 0,61%, xuống 310,2 Yên/kg (2,07 USD). Dù vậy, tính chung cả tuần qua, hợp đồng này vẫn tăng 1,04%. Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 1/2026 giảm 160 Nhân dân tệ, tương đương 1,02%, xuống còn 15.470 Nhân dân tệ/tấn (2.168,4 USD).

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 11, loại được giao dịch nhiều nhất cũng mất 125 Nhân dân tệ, hay 1,08%, xuống 11.430 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Tại Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.