Hà Nội khẩn trương ứng phó bão số 10

(TBTCO) - UBND T.P Hà Nội vừa có công văn gửi các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các phường, xã về việc tập trung ứng phó bão số 10 Bualoi và mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.

Thực hiện Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, để chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, dông, lốc và các nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân, tài sản của nhân dân và nhà nước, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo triển khai, kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.

UBND các phường, xã chỉ đạo theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố;

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các trọng điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn, khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở để chủ động phương án ứng phó, bảo vệ; rà soát đến từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, mất an toàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; chủ động phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Đặc biệt lưu ý các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập lụt, các khu vực đã bị ảnh hưởng, thiệt hại do sự cố sạt lở đất, đá trong thời gian vừa qua trên địa bàn các xã như: Trần Phú, Xuân Mai, Ba Vì, Suối Hai, Yên Xuân, Quốc Oai,…;

Đường đi của bão số 10. Ảnh tư liệu

UBND TP Hà Nội cho biết, dự báo tác động của bão số 10 Bualoi đối với TP. Hà Nội: từ chiều tối nay (28.9) đến chiều tối ngày 30.9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa: khu vực phía Bắc thành phố phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; trung tâm thành phố, khu vực phía Tây và phía Nam thành phố phổ biến 150-250mm, có nơi trên 350mm. Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng; gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.

Chỉ đạo rà soát, triển khai các biện pháp, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai để dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân biết chủ động triển khai ứng phó, giảm thiểu thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao;

Chỉ đạo, hướng dẫn các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Sông Nhuệ, Sông Đáy, Hà Nội; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích sẵn sàng phối hợp với UBND các phường, xã rà soát, chủ động phương án vận hành công trình tiêu nước đệm và các phương án phòng chống úng ngập ngoại thành; triển khai công tác bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều và công trình thủy lợi, nhất là các trọng điểm xung yếu đê điều, hồ đập thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, công trình đê kè, cống đang thi công dở dang; đảm bảo an toàn, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố chỉ đạo công an địa phương, các lực lượng quân đội đóng trên địa bàn chủ động phối hợp với các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ, chủ động sơ tán sớm, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu của địa phương.../.