Không được chủ quan với bão số 10

(TBTCO) - Chiều 26/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 10 Bualoi và nhận định Bão Bualoi rất mạnh, đi nhanh gấp đôi các cơn bão khác, vì vậy không được chủ quan.

Thông tin về các dự báo của cơn bão Bualoi, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết, hồi 13h ngày 26/9, tâm bão đã ở trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14.

Tối 26/9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Ngày 27/9 bão có xu hướng mạnh lên với cấp 11-12, giật cấp 15. Ngày 28/9, bão sẽ tiếp tục mạnh thêm với sức gió cấp 13, giật cấp 16. Sáng 29/9, dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Theo ông Mai Văn Khiêm, tốc độ di chuyển của bão Bualoi nhanh gấp đôi các cơn bão khác và sẽ đạt cường độ mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Từ ngày 28 - 29/9 sẽ là khoảng thời gian cơn bão đạt cường độ mạnh nhất.

“Do yếu tố địa hình của miền Trung, gió mạnh của bão sẽ gây mưa lớn tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ ngày 28/9. Khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ cũng như từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất” - ông Mai Văn Khiêm nói.

Bão số 10 dự kiến vào Biển Đông đêm 26, rạng sáng 27.9. Ảnh tư liệu

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cũng nhấn mạnh, sự xuất hiện của 2 cơn bão trùng nhau có thể tạo ra hiện tượng đa thiên tai, dẫn đến thiệt hại nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng.

Đây là một cơn bão di chuyển rất nhanh, nhanh gấp đôi so với bình thường. Thông thường tốc độ chỉ khoảng 15 km/h, nhưng lần này đã đạt tới 30 km/h, cho thấy đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm. Bên cạnh đó, bão số 10 Bualoi càng tiến gần bờ thì càng mạnh. Đó là yếu tố đặc biệt quan trọng và nguy hiểm, cần được truyền thông rộng rãi. Điều này khác hẳn với bão số 9, vốn suy yếu khi vào đất liền. Với bão số 10, đến thời điểm này chưa có dấu hiệu nào cho thấy bão sẽ giảm cường độ, ngược lại, khả năng lớn là tiếp tục mạnh thêm.

Ngoài ra, phạm vi ảnh hưởng của bão số 10 rất rộng. Hiện nay, gió và mưa được dự báo trải dài từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh. Ngoài ra, bão còn gây mưa lớn ở thượng nguồn bên Lào. Rất hiếm cơn bão nào di chuyển nhanh như vậy mà khi vào sâu trong đất liền Lào vẫn còn giữ cường độ bão, chứ không suy yếu thành áp thấp như quy luật thường thấy. Những yếu tố này cho thấy mức độ nguy hiểm đặc biệt của bão số 10.

Vì vậy, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các phương án di dời dân cư ra khỏi vùng nguy cơ phải được xây dựng với kịch bản tương xứng với cường độ mạnh và tính chất nguy hiểm của bão.

Thứ trưởng cũng lưu ý, do bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp vào sáng 29/9, đúng vào ngày thứ hai đầu tuần, nên các địa phương cần cân nhắc cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn tuyệt đối.