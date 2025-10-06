Bảo hiểm xã hội Việt Nam chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

(TBTCO) - Ngày 6/10, tại Hà Nội, hưởng ứng thư kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động toàn ngành ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (bão Bualoi) gây ra.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện truyền thống đoàn kết, nhân văn của toàn thể công chức, viên chức trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm kịp thời chung tay giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Tại buổi lễ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Nguyễn Văn Cường cùng các Phó Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đông đảo viên chức, người lao động trong ngành đã trực tiếp tham gia quyên góp với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ Nhân dân vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại lễ phát động, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với đồng bào chịu ảnh hưởng, bị thiệt hại do cơn bão số 10, Giám đốc Lê Hùng Sơn nhấn mạnh: “Mỗi đóng góp của các đồng chí hôm nay, dù nhỏ bé đều là một hành động thiết thực, một sự động viên to lớn giúp bà con ta có thêm nghị lực vực dậy sau thiên tai. Tôi mong rằng, ngọn lửa chia sẻ này sẽ được lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong cơ quan mà còn tới gia đình và cộng đồng. Mỗi chúng ta hãy là một sứ giả của lòng nhân ái, tiếp tục vận động người thân cùng chung tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Trước tình hình bão lũ diễn biến phức tạp, trên cơ sở theo dõi sát sao tình hình thực tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã khẩn trương tổ chức các cuộc họp, chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai nhiều giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người dân trong mọi tình huống với tinh thần cải cách nhất, thuận tiện nhất.

Theo đó, bảo hiểm xã hội các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan, đặc biệt là các cơ sở y tế đảm bảo thông suốt quyền lợi bảo hiểm xã hội, người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuận lợi, ngay cả trong bối cảnh thiên tai, lũ lụt.

Với tinh thần kịp thời chia sẻ, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10, chiều cùng ngày, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chuyển số tiền quyên góp tới Văn phòng Bộ Tài chính để cùng các đơn vị thuộc Bộ chung tay giúp đỡ người dân vùng bão lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai./.