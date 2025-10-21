Các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động ứng phó với bão số 12

(TBTCO) - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh ký ban hành Công điện số 10/CĐ-CDT ngày 20/10/2025 yêu cầu các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực: VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII chủ động ứng phó với cơn bão số 12 (Fengshen).

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 12 (Fengshen) có thể gây gió mạnh và mưa lớn, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Chi cục trưởng các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực và lãnh đạo Chi cục thực hiện trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến của cơn bão để kịp thời có biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của bão, mưa lũ gây ra.

Dự báo hướng di chuyển của bão Fengshen. Ảnh: Hệ thống giám sát Việt Nam.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra kho, thống kê, rà soát số lượng hàng hóa dự trữ quốc gia; triển khai các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia; có các phương án chẳng buộc cửa kho, mái kho... đề ngăn nước tràn vào kho.

Các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương theo địa bàn Chi cục quản lý, kịp thời báo cáo Cục Dự trữ Nhà nước để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ứng phó, khắc phục, xử lý, giải quyết kịp thời mọi tình huống xảy ra; đồng thời có kể hoạch, phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia để tổ chức xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia (trong trường hợp cần thiết, cấp bách) để hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đang thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toản tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng hàng hóa.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước (qua Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ) những vấn đề phát sinh và vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.