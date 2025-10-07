(TBTCO) - Do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo), trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê song không có thiệt hại về người.

Công trình thủy điện Bắc Khê 1 có các thông số chính như sau: dung tích hồ chứa 4,8 triệu m3; đập gồm đập dâng là đập đất, đập tràn là đập bê tông với hình thức tràn là tự do. Chiều dài đập đất là 107m, phần đập tràn tự do là 260m; chiều cao đập lớn nhất là 26,5 m; công suất lắp máy 2,4 MW.

Đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục KTATMTCN) thuộc Bộ Công thương vừa cho biết, vào hồi 13h30, tại nhà máy thủy điện Bắc Khê, xã Tân Tiến (xã Kim Đông, huyện Tràng Định cũ), tỉnh Lạng Sơn xảy ra sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập đất có chiều dài khoảng 4-5m, chiều sâu khoảng 3-4 m.

Do thời tiết mưa lớn trong đêm ngày 6/10 trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng về lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Thiệt hại sơ bộ, nhà máy bị ngập nước. Hiện tại không có thiệt hại về người, 1 máy đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác chưa bị hư hại.

Thông tin thêm về hướng triển khai xử lý, đại diện Cục KTATMTCN cho hay, nhà máy đã thông báo cho chính quyền xã Tân Tiến, xã Tràng Định, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn để chính quyền thông báo cho dân di chuyển tài sản và đến chỗ cao đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông tin về vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, nhà máy đã liên hệ với đơn vị điện lực cắt điện để đảm bảo an toàn. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công thương đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời.

Ông Hoàng Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết vào thời điểm trên, mái đập thủy điện Bắc Khê 1 bị sạt do lượng nước lũ từ sông Bắc Khê dâng cao và tràn về quá nhanh. Dù phía công ty vận hành nhà máy đã chủ động xả lũ từ trước, nhưng vẫn không thể ngăn được sự cố.

Theo đại diện Cục KTATMTCN, ảnh hưởng thủy điện Bắc Khê 1 gồm 3 thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực. Tổng số hộ dân của 3 thôn trên là 196 hộ với 779 nhân khẩu. Trong đó các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu. Hiện nay đã di dời nhân dân đến nơi an toàn.

Sau sự cố tại thủy điện Bắc Khê 1, Bộ Công thương đã có công điện để chủ động ứng phó mưa, lũ lớn.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công thương đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai và các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành đập, hồ chứa thủy điện tập trung tối đa nguồn lực triển khai ngay các nhiệm vụ sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn dân cư để sẵn sàng triển khai khi xảy ra những tình huống xấu nhất, không để bị động bất ngờ;

Tập trung chỉ đạo các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa thủy điện, đặc biệt trong các tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo đúng quy trình vận hành đơn hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra;

Chỉ đạo Sở Công thương thành lập ngay các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình vận hành hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, nhất là các hồ chứa thuỷ điện nhỏ (Nậm Cắt, Tà Làng, Khuổi Thuốc, Nà Lòa, Nà Tẩu, Tiên Thành, Thoong Cót 2, Pác Cáp, Thượng Ân) để kịp thời chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và hạ du.

Chỉ đạo Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn khẩn trương kiểm tra ngay sự cố vỡ đập tại Thuỷ điện Bắc Khê 1; chỉ đạo Thuỷ điện Bắc Khê 1 và các đơn vị chức năng tại địa phương triển khai ngay phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân phía hạ du.

Đối với các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện, tổ chức trực chỉ huy và trực ban phòng chống thiên tai 24/24h, thường xuyên cập nhật và kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền về tình hình vận hành công trình, nhất là trong tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo quy định...

Cục KTATMTCN tổ chức ngay đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng; tăng cường chỉ đạo, giám sát việc vận hành bảo đảm an toàn đập, hồ chứa của các công trình thuỷ điện khu vực miền Bắc, nhất là các thuỷ điện tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu.