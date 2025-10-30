Tập đoàn LTP dự kiến cắt giảm gần 482 tấn khí thải CO₂ mỗi năm nhờ sử dụng điện mặt trời

(TBTCO) - Ngày 30/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Đan Mạch và Tập đoàn LTP - Asia đã khánh thành dự án nâng cấp nhà máy dệt may LTP với hệ thống điện mặt trời hiện đại. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hướng đến sản xuất xanh và bền vững của LTP, mà còn là minh chứng cụ thể cho mối quan hệ Đối tác chiến lược Xanh ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Hệ thống điện mặt trời của LTP sẽ đáp ứng khoảng 35,8% nhu cầu điện của nhà máy, đồng thời giúp cắt giảm gần 482 tấn khí thải CO₂ mỗi năm.

Thương mại và đầu tư xanh là hai trụ cột chính của quan hệ Đối tác chiến lược Xanh. Hiện đã có hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam, mang đến các công nghệ xanh, mô hình kinh doanh bền vững và kinh nghiệm chuyên sâu để hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp.

Trong đó, dự án đầu tư của LTP vào năng lượng mặt trời là ví dụ điển hình cho sự đóng góp thiết thực của doanh nghiệp Đan Mạch với mục tiêu không chỉ giúp giảm thiểu tác động môi trường mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Tập đoàn LTP lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời tại nhà máy. Ảnh: ĐSQ Đan Mạch

Ông Lars Mehli Overgaard, Tổng Giám đốc LTP Group - Asia cho biết: “Thông qua việc đầu tư vào mô hình sản xuất may mặc bền vững hơn, chúng tôi một lần nữa khẳng định cam kết đặt con người và môi trường làm trọng tâm, xây dựng niềm tin bằng hành động có trách nhiệm và không ngừng đổi mới để hoàn thiện”.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz chia sẻ: “Chuyển đổi sang năng lượng xanh và sản xuất bền vững không chỉ là điều tất yếu, mà còn là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi rất tự hào khi chứng kiến những doanh nghiệp Đan Mạch như LEGO, Pandora và LTP đã tiên phong chứng minh rằng trách nhiệm xã hội và thành công trong kinh doanh có thể song hành. Nhà máy sử dụng năng lượng mặt trời của LTP là một ví dụ tuyệt vời về cách các doanh nghiệp sản xuất và phát triển bền vững, đồng thời thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia”.

Theo Đại sứ quán Đan Mạch, trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp từ biến đổi khí hậu, quan hệ Đối tác chiến lược Xanh giữa Việt Nam - Đan Mạch tiếp tục là một hình mẫu cho thấy hợp tác quốc tế có thể thúc đẩy những thay đổi thực sự.

Nhà máy sử dụng năng lượng tái tạo của LTP tại Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc thúc đẩy lợi ích kinh tế và môi trường, đồng thời chứng minh rằng chuyển đổi xanh là hoàn toàn khả thi khi chính phủ, doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng cùng chung tay hành động./.