Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã và Đa Phúc chống lụt bão

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5075/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã Trung Giã, xã Đa Phúc năm 2025 để thực hiện công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn.

Điều 1 của Quyết định nêu rõ, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp thành phố năm 2025 cho ngân sách xã Trung Giã và xã Đa Phúc với tổng số kinh phí 20.000.000.000 đồng, trong đó xã Trung Giã: 10.000.000.000 đồng; xã Đa Phúc 10.000.000.000 đồng. Nguồn kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố năm 2025.

Thành phố yêu cầu UBND các xã Trung Giã, Đa Phúc rút kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố về ngân sách các xã để kịp thời thực hiện công tác phòng chống lụt bão theo quy định. Đồng thời, báo cáo cấp ủy, Thường trực HĐND cấp xã đối với các nội dung có liên quan theo quy chế làm việc.

UBND các xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn; quản lý, sử dụng kinh phí được giao đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và thanh, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. Trường hợp, không sử dụng hết kinh phí bổ sung có mục tiêu, UBND các xã có trách nhiệm hoàn trả ngân sách thành phố trong năm 2025 theo quy định.

Nằm giáp tỉnh Thái Nguyên, hai xã Trung Giã và Đa Phúc, thuộc huyện Sóc Sơn cũ, chịu thiệt hại nặng nhất. Nước lũ dâng cao tràn qua đê khiến nhiều nhà dân bị ngập nặng.

Khu vực bên ngoài đê thôn Lương Phúc, xã Đa Phúc gần như bị cô lập do nước lũ dâng cao. Ảnh: Văn Thịnh

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã lúc 7 giờ ngày 10/10, toàn xã có 4.041 hộ với hơn 16.000 nhân khẩu bị cô lập do ngập sâu.

Ngày 10/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Hà Nội yêu cầu hai địa phương chủ động xây dựng phương án sơ tán dân theo từng cấp độ ảnh hưởng, từ sơ tán tại chỗ đến di chuyển tới các doanh trại quân đội, công an trên địa bàn, đồng thời phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về lực lượng, phương tiện vận chuyển và bảo đảm hậu cần.

Theo đó, lực lượng, phương tiện đã được thành phố huy động với quy mô lớn gồm 20 xe tải quân sự chuyên dụng (12 xe cho Đa Phúc, 8 xe cho Trung Giã), 33 xuồng máy các loại (15 chiếc cho Đa Phúc, 18 chiếc cho Trung Giã) sẵn sàng sơ tán gần 36.000, trong đó xã Đa Phúc khoảng 30.000, xã Trung Giã gần 6.000.

TP. Hà Nội cũng đã lên phương án cụ thể, khoảng 22.000 người được sơ tán tại chỗ tới trường học, nhà văn hóa, trạm y tế; 6.000 người di chuyển đến các đơn vị của Sư đoàn Bộ binh 312; 500 người tới doanh trại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; 10.000 người sơ tán về 3 cơ sở của Bộ Công an.

Công tác bảo đảm hậu cần do chính quyền các xã chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 12 và Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Các đơn vị này bố trí phương tiện chuyên dụng, xuồng máy phục vụ vận chuyển, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân. Trong trường hợp khu vực bị cô lập hoặc chia cắt hoàn toàn, Bộ Quốc phòng sẵn sàng sử dụng máy bay trực thăng để hỗ trợ kịp thời.