Logistics xanh - “tấm hộ chiếu” để doanh nghiệp khẳng định vị thế

(TBTCO) - Ngày 8/10/2025, tại Hà Nội, Đại hội Thế giới Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận và Vận tải Quốc tế - FIATA World Congress 2025 với chủ đề “Logistics xanh, thích ứng nhanh” đã chính thức khai mạc.

Sự kiện do Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận và Vận tải quốc tế (FIATA) phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) tổ chức.

Phiên khai mạc FIATA World Congress 2025. Ảnh: Hải Anh

FIATA World Congress 2025 thu hút hơn 1.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia, tham gia chương trình nghị sự quan trọng, triển lãm hơn 120 gian hàng và chương trình kết nối B2B trên nền tảng công nghệ hiện đại...

Sau phiên khai mạc, tại cuộc họp báo giới thiệu Đại hội FIATA World Congress 2025, diễn ra sáng 8/10, ông Turgut Erkeskin, Chủ tịch FIATA nhận định, chủ đề “Logistics xanh và thích ứng nhanh” là rất kịp thời.

Chuyển đổi xanh không chỉ là một xu hướng, mà đã trở thành lộ trình sống còn, một “tấm hộ chiếu” để doanh nghiệp khẳng định vị thế, tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên hội nhập.

“Logistics xanh đã nằm ở trung tâm trong trách nhiệm môi trường, yêu cầu pháp lý và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Áp lực giảm phát thải và xây dựng các mạng lưới bền vững đang đến từ nhiều phía, từ các thị trường xuất khẩu lớn, từ người tiêu dùng, đến những cam kết toàn cầu về khí hậu. FIATA World Congress 2025 sẽ là nơi cộng đồng doanh nghiệp quốc tế cùng nhau chia sẻ giải pháp và xác lập chiến lược để ngành logistics thích ứng nhanh với thời cuộc”, Chủ tịch FIATA khẳng định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư về thách thức và cơ hội phát triển của Logistics Việt Nam, ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch VLA đã bày tỏ niềm tự hào khi Việt Nam – trung tâm logistics mới nổi của khu vực châu Á – Thái Bình Dương vinh dự trở thành điểm đến của cộng đồng logistics thế giới.

Ông Đào Trọng Khoa phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hải Anh

Theo ông Trọng Khoa, Việt Nam là một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng với tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu ấn tượng, tổng kim ngạch thương mại dự kiến vượt mốc 800 tỷ USD trong 2025; Hệ thống hơn 45.000 doanh nghiệp logistics, trong đó có hơn 5.000 doanh nghiệp giao nhận quốc tế, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế.

Ngành logistics Việt Nam hiện chiếm quy mô thị trường khoảng 70–80 tỷ USD, với tiềm năng trở thành trung tâm logistics mới của khu vực ASEAN. Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều Nghị quyết chiến lược để phát triển logistics xanh, hạ tầng hiện đại và hội nhập quốc tế. Đây là nền tảng để doanh nghiệp cùng nhau thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cụ thể như Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, cùng Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, trong đó logistics được xác định là một trong 18 lĩnh vực ưu tiên triển khai.

Đây chính là trụ cột để hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thực tế hiện nay, chi phí logistics của Việt Nam chiếm tới 16–18% GDP, cao hơn mức trung bình toàn cầu 10–12%, trong khi logistics cũng chiếm từ 8–10% lượng phát thải CO₂. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải vừa giảm chi phí, vừa “xanh hóa” vận hành, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.