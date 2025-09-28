Ngày 28/9: Giá thép trên Sàn Thượng Hải tiếp đà giảm sâu

Giá thép trên Sàn Thượng Hải hôm nay (28/9) tiếp tục đi xuống, quặng sắt Đại Liên giảm, chấm dứt chuỗi tăng 4 tuần do lo ngại thuế nhập khẩu thép từ châu Âu. Trong nước, giá sắt thép ổn định, dao động 12.520 - 13.640 đồng/kg.

Giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải giảm hôm nay 22 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch Thượng Hải

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,72% (22 Nhân dân tệ) về mức 3.050 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 giảm 0,91% (7,5 Nhân dân tệ) về mức 813,5 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore - SGX giảm 2,29 USD về mức 103,6 USD/tấn.

So với cuối tuần trước, giá thép thanh Thượng Hải, quặng sắt Đại Liên và Singapore thay đổi tương ứng -0,6%, -1,2%, -2,8%.

Quặng sắt Đại Liên chấm dứt chuỗi tăng 4 tuần do lo ngại thuế nhập khẩu thép từ châu Âu, theo Reuters.

Cụ thể, giá hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tại Đại Liên khép lại tuần này trong sắc đỏ, sau khi Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch áp thuế cao đối với thép nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 -được giao dịch nhiều nhất đã giảm 1,74%, xuống còn 790 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 110,74 USD/tấn), đưa mức giảm lên 1,12% trong cả tuần.

Thị trường trong nước

Tại miền Bắc, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 lên mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 12.930 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg./.