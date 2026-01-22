Ngày 22/1: Giá heo hơi tiếp tục tăng ở cả ba miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (22/1) tiếp tục tăng ở cả 3 miền, nhiều địa phương chạm mốc 78.000 đồng/kg. Đáng chú ý, cả nước không còn địa phương nào dưới 72.000 đồng/kg.

Giá heo hơi cả nước hôm nay giao động trong khoảng 72.000 - 78.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng tại phần lớn địa phương, chỉ một vài tỉnh giữ giá ổn định so với phiên trước.

Cụ thể, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi tại các địa phương này lên 78.000 đồng/kg, mức cao nhất cả nước.

Các địa phương Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Phú Thọ cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch tại 77.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lai Châu tăng 1.000 đồng/kg, đạt 76.000 đồng/kg.

Hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh giữ nguyên so với hôm trước, cùng mức giá 77.000 đồng/kg, . Riêng Sơn La tiếp tục đi ngang tại 76.000 đồng/kg, là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 76.000 - 78.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục điều chỉnh tăng. Theo đó, giá heo tại Nghệ An tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 76.000 đồng/kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Đà Nẵng cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua tại 75.000 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, đạt 74.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hoá đi ngang ở mức 76.000 đồng/kg. Các địa phương Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa không ghi nhận biến động mới, tiếp tục giao dịch ở mức 74.000 đồng/kg. Đắk Lắk giữ nguyên giá 75.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 74.000 - 76.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 75.000 đồng/kg, hiện là mức cao nhất khu vực.

Tỉnh Tây Ninh cũng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 74.000 đồng/kg. An Giang tăng 1.000 đồng/kg lên 72.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Đồng Tháp giữ giá 75.000 đồng/kg; các tỉnh Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục đi ngang, cùng duy trì mức 72.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 72.000 - 75.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi toàn quốc hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng tăng, trong đó miền Bắc dẫn dắt thị trường với mức đỉnh mới 78.000 đồng/kg, xuất hiện tại nhiều địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên./.