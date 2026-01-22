DANH SÁCH ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIV

(TBTCO) - Kể từ tháng 6/2025, khi Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam chính thức hoàn tất bước chuyển quan trọng trong chiến lược bản địa hóa, với việc bổ nhiệm bà Nguyễn Hoàng Yến làm Tổng Giám đốc. Thị trường không tránh khỏi những câu hỏi liệu sự thay đổi “thượng tầng” này có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, văn hóa vận hành và đặc biệt là kết quả tài chính của một trong những công ty chứng khoán nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam?