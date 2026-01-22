DANH SÁCH ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIV

TT

Họ và tên

(xếp theo thứ tự ABC)

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

(ghi chức danh, chức vụ chủ yếu)

1

NGUYỄN HẢI ANH

Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

2

NGUYỄN TUẤN ANH

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

3

NGUYỄN MẠNH CUỜNG

Ủy viênBan Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

4

BÙI QUỐC DŨNG

Ủy viênBan Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước

5

NGUYỄN HUY DŨNG

Ủy viênchuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ưong về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

6

NGUYỄN MINH DŨNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

7

BÙI THÊ DUY

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

8

TRẦN DUY ĐÔNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

9

VŨ MẠNH HÀ

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

10

LÊ HẢI HÒA

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

11

U HUẤN

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi

12

ĐỖ HỮU HUY

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

13

NGUYỄN HỒNG PHONG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

14

BÙI HOÀNG PHƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trường Bộ Khoa học và Công nghệ

15

TRẦN QUÂN

Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

16

TRẦN ĐĂNG QUỲNH

Thiếu tướng, Trợ lý đồng chí Tổng Bí thư, sỹ quan Công an Nhân dân biệt phái

17

NGUYỄN MINH TRIẾT

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

18

HỒ XUÂN TRƯỜNG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

19

BÙI ANH TUẤN

Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

20

MÙA A VẢNG

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên