DANH SÁCH ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIV
|
TT
|
Họ và tên
(xếp theo thứ tự ABC)
|
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
(ghi chức danh, chức vụ chủ yếu)
|
1
|
NGUYỄN HẢI ANH
|
Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
|
2
|
NGUYỄN TUẤN ANH
|
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
|
3
|
NGUYỄN MẠNH CUỜNG
|
Ủy viênBan Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
|
4
|
BÙI QUỐC DŨNG
|
Ủy viênBan Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
|
5
|
NGUYỄN HUY DŨNG
|
Ủy viênchuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ưong về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
|
6
|
NGUYỄN MINH DŨNG
|
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
|
7
|
BÙI THÊ DUY
|
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
|
8
|
TRẦN DUY ĐÔNG
|
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
|
9
|
VŨ MẠNH HÀ
|
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế
|
10
|
LÊ HẢI HÒA
|
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
|
11
|
U HUẤN
|
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi
|
12
|
ĐỖ HỮU HUY
|
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
|
13
|
NGUYỄN HỒNG PHONG
|
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa
|
14
|
BÙI HOÀNG PHƯƠNG
|
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trường Bộ Khoa học và Công nghệ
|
15
|
TRẦN QUÂN
|
Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính
|
16
|
TRẦN ĐĂNG QUỲNH
|
Thiếu tướng, Trợ lý đồng chí Tổng Bí thư, sỹ quan Công an Nhân dân biệt phái
|
17
|
NGUYỄN MINH TRIẾT
|
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
|
18
|
HỒ XUÂN TRƯỜNG
|
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa
|
19
|
BÙI ANH TUẤN
|
Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
|
20
|
MÙA A VẢNG
|
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên