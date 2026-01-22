CCL báo lỗ quý IV/2025

(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CK: CCL) công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với bức tranh kém sáng khi doanh thu thuần chỉ hơn 28 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hoạt động kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp lỗ gộp hơn 1 tỷ đồng.

Dù đã tiết giảm mạnh chi phí, với tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 70% còn khoảng 4 tỷ đồng, kết quả này vẫn không đủ để bù đắp sự suy giảm doanh thu.

Kết quả, CCL lỗ ròng gần 6 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lãi 3 tỷ đồng cùng kỳ và cũng là quý đầu tiên Doanh nghiệp lỗ.

CCL cho biết thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, thanh khoản thấp và sức mua suy yếu. Bên cạnh đó, sự dịch chuyển trong nhu cầu thị trường khiến tiến độ triển khai, nghiệm thu và ghi nhận doanh thu tại một số dự án chậm hơn cùng kỳ, kéo doanh thu giảm mạnh.

Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán tăng do giá vật tư xây dựng và chi phí nhân công leo thang, trong khi giá bán chưa thể điều chỉnh tương ứng, làm biên lợi nhuận bị thu hẹp và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả chung.

Hồi đầu năm, CCL từng bị Cục thuế tỉnh Sóc Trăng (nay là Chi cục thuế khu vực 18) ra Quyết định xử phạt thực hiện cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do CCL có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định của Luật quản lý thuế với số tiền bị cưỡng chế là hơn 5,1 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long được thành lập năm 2007 để tiếp tục làm chủ đầu tư mới của dự án phát triển đô thị và tái định cư khu 5A (phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ).

Ngoài dự án khu 5A, CCL được biết tới một số dự án khác như Khu thương mại và tái định cư Trần Đề; Khu phố chợ Cổ Cò (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).../.