'Xây dựng' bù cho 'bán nhà', NHA vượt kế hoạch năm 58%

(TBTCO) - Nhờ hoạt động xây dựng mang về doanh thu thuần gấp gần 4,8 lần năm 2024, vượt mức 181 tỷ đồng, nên dù đi lùi trong quý IV/2025, cả năm Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã Ck: NHA) vẫn vượt kế hoạch 58% về lợi nhuận.

Cụ thể, trong quý IV/2025, doanh thu thuần của NHA đạt gần 26 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ, chủ yếu do mảng bất động sản, dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 38%, còn gần 10 tỷ đồng.

Trong khi nguồn doanh thu chính sụt giảm thì các chi phí của NHA trong quý IV lại tăng đáng kể, chi phí tài chính và chi phí quản lý tăng lần lượt 46% và 38%. Hệ quả, Công ty chỉ lãi sau thuế 2 tỷ đồng trong quý cuối năm, giảm 80% so với cùng kỳ.

Dù vậy, lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần và lãi sau thuế của NHA lại tăng lần lượt 84% và 25% so với năm trước, đạt gần 295 tỷ đồng và 79 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoạt động xây dựng mang về doanh thu thuần gấp gần 4.8 lần năm 2024, vượt mức 181 tỷ đồng. Với 79 tỷ đồng, NHA vượt mục tiêu lãi sau thuế 50 tỷ đồng đề ra cho năm 2025 gần 58%.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của NHA tại thời điểm 31/12/2025 vượt hơn ngàn tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá trị xây dựng cơ bản dở dang của 2 dự án thương mại dịch vụ tổng hợp khu vực phía Đông Đồng Văn và khu nhà ở Tân Hà lần lượt tăng mạnh 98% và gấp 17 lần cuối năm trước, với gần 108 tỷ đồng và hơn 103 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng tăng 53%, lên hơn 434 tỷ đồng, trong đó, dư nợ vay gấp đôi đầu năm với hơn 277 tỷ đồng, do đẩy mạnh khoản vay dài hạn tại Vietcombank.

Được biết, ngày 28/11/2025, Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1, tương ứng chào bán 16,2 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Kết thúc thời gian đăng ký mua và nộp tiền trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 10/12/2025 đến ngày 5/1/2026, Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đã phát hành thành công 14.660.706 cổ phiếu trên tổng đăng ký 16.197.237 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 90,5% tổng chào bán và còn lại 1.536.530 cổ phiếu chưa chào bán hết.

Theo kế hoạch, toàn bộ 1.536.530 cổ phiếu sẽ tiếp tục được phân phối với giá 10.000 đồng/cổ phiếu từ ngày 23/1 đến ngày 28/1/2026 cho 8 nhà đầu tư. Trong đó, đáng chú ý, ông Nguyễn Hoàng Minh - con trai Chủ tịch Nguyễn Minh Hoàn dự kiến mua 1 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Đắc Long - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc được mua 30.000 cổ phiếu; ông Nguyễn Hoàng Đạo - Phó Tổng giám đốc được mua 30.000 cổ phiếu; ông Tạ Ngọc Nhất - Kế toán trưởng được mua 20.000 cổ phiếu; và còn lại 4 nhà đầu tư cá nhân khác./.