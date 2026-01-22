PDR: Phát Đạt lên kế hoạch tăng vốn góp vào Serinity

(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã CK: PDR) vừa công bố quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc tăng vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư Serenity (Serenity).

Cụ thể, HĐQT Phát Đạt thông qua chủ trương góp thêm hơn 982,3 tỷ đồng tại Serenity. Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn góp, Phát Đạt sẽ sở hữu phần vốn góp gần 1.083 ỷ đồng, chiếm 99,34% vốn điều lệ của Serenity.

Ông Nguyễn Ngọc Huy tiếp tục được cử làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Phát Đạt tại Serenity sau khi hoàn thành việc góp thêm vốn.

Ngoài ra, HĐQT Phát Đạt cũng giao cho ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT và/hoặc ông Bùi Quang Anh Vũ – Tổng Giám đốc và/hoặc ông Nguyễn Ngọc Huy – Đại diện quản lý phần vốn góp của PDR và là người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT tại Serenity được quyền thực hiện tất cả các công việc để tăng vốn góp tại Serenity nêu trên trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các nội dung đã được HĐQT thông qua.

Serenity được biết đến là chủ đầu tư dự án Serenity Phước Hải tại xã Phước Hải, TP. Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ Phát Đạt, ngày 24/12/2025 vừa qua, UBND xã Phước Hải (TP. Hồ Chí Minh) đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho dự án này.

Theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, Serenity Phước Hải có tổng diện tích quy hoạch hơn 73.000 m2, được tổ chức không gian thành hai phân khu chính – khu phía núi và khu phía biển – cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông và không gian công cộng đồng bộ. Mật độ xây dựng toàn khu được khống chế ở mức tối đa 25%, trong khi tầng cao công trình được kiểm soát chặt chẽ, phản ánh quan điểm phát triển có chọn lọc, tránh khai thác quá mức quỹ đất ven biển vốn nhạy cảm về sinh thái và cảnh quan.

Trước đó, HĐQT Phát Đạt cũng thông qua chủ trương hợp tác với đối tác khác để góp vón thành lập công ty liên kết của doanh nghiệp.

Tên công ty dự kiến thành lập là Công ty cổ phần Khu đô thị mới Đồng Nai Riverside có vốn điều lệ hơn 845,1 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn của Phát Đạt là 35% vốn điều lệ của công ty liên kết, tương đương gần 296 tỷ đồng.

Phát Đạt cũng thông qua việc cử ông Trương Ngọc Dũng làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn gốp của doanh nghiệp tại Công ty Khu đô thị mới Đồng Nai Riverside.

Ngược lại, HĐQT Phát Đạt thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn góp của doanh nghiệp trị giá gần 21,5 tỷ đồng, tương ứng 0,01% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1 (Thuận An 1) cho cá nhân khác. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Phát Đạt sẽ giảm sở hữu tại Thuận An 1 về 19,99% vốn. Do đó, Thuận An 1 không còn là công ty liên kết của Phát Đạt.

Về kết quả kinh doanh năm 2025, Phát Đạt dự kiến ghi nhận lợi nhuận quý IV/2025 khoảng 293 tỷ đồng, tăng 16.794% so với cùng kỳ năm trước và tăng 241% so với quý trước. Lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận của Phát Đạt được kỳ vọng đạt 495 tỷ đồng, tăng 219% so với năm 2024.

Mức tăng trưởng lợi nhuận này chủ yếu đến từ việc bàn giao sản phẩm tại dự án Bắc Hà Thanh. Ngoài ra, một số ý kiến kỳ vọng Phát Đạt sẽ ghi nhận lợi nhuận đột biến từ thương vụ bán cổ phần tại dự án Thuận An 1 trong năm 2026./.