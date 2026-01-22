Ngày 22/1: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (22/1) đảo chiều giảm mạnh từ 1.300 - 1.400 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 97.400 - 98.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận biến động mới.

Giá cà phê hôm nay dao động 97.400 - 98.200 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm mạnh từ 1.300 - 1.400 đồng/kg

Giá cà phê nội địa hôm nay đảo chiều giảm mạnh từ 1.300 - 1.400 đồng/kg so với ngày hôm qua. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 97.400 - 98.200 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk đảo chiều giảm đến 1.400 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 98.200 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 98.200 đồng/kg, cũng giảm 1.400 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay. Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 97.400 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng giảm đan xen trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm 64 USD/tấn, xuống mức 4.126 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 đảo chiều tăng 42 USD/tấn, đạt mức 3.801 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận phiên sụt giảm liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tiếp tục giảm nhẹ 1,95 cent/lb, đạt mức 344,55 cent/lb. Tương tự, hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng giảm nhẹ 2,35 cent/lb, đạt mức 310,5 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil ghi nhận biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 421,0 cent/lb, giảm nhẹ 1,65 cent/lb so với hôm qua. Kỳ giao hàng tháng 12/2026 đảo chiều tăng nhẹ 1,7 cent/lb, lên mức 382,25 cent/lb.

Giá tiêu duy trì ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay không ghi nhận biến động mới. Hiện hồ tiêu trong nước duy trì ổn định quanh ngưỡng 147.500 - 148.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh, giá tiêu hôm nay giao dịch ở mức 148.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng sáng nay giao dịch ở mốc 148.500 đồng/kg. Lâm Đồng và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá tiêu cao nhất trên cả nước hôm nay.

Đồng Nai hôm nay giao dịch hồ tiêu với giá 147.500 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.591 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt mức 9.064 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn. Giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn, tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.