Ngày 21/1: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (21/1) đồng loạt giảm do chịu tác động từ hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh, tồn kho tại Trung Quốc gia tăng và đồng Yên Nhật phục hồi, làm suy yếu sức mua của nhà đầu tư quốc tế. Thị trường trong nước vẫn giữ ổn định khi các doanh nghiệp duy trì giá thu mua.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc giảm 0,8% (130 Nhân dân tệ) về mức 15.755 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,5% (0,3 Baht) về mức 62,5 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,8% (2,9 Yên) về mức 347,1 Yên/kg.

Tại Singapore, hợp đồng cao su giao tháng gần nhất trên sàn SICOM giảm 0,2% xuống còn 181,1 US cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm phiên thứ ba liên tiếp, khi giới đầu tư chốt lời sau đợt tăng giá gần đây và đồng yên mạnh lên, làm suy yếu sức hấp dẫn của tài sản đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 giảm 2,1 Yên, tương đương 0,6% xuống còn 350 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 170 Nhân dân tệ, tương đương 1,07% xuống 15.745 Nhân dân tệ/tấn, trong khi hợp đồng cao su butadien giao tháng 3 được giao dịch nhiều nhất giảm 400 Nhân dân tệ, tương đương 3,33% xuống 11.605 Nhân dân tệ/tấn.

Theo Japan Exchange Group, giá cao su đã hạ nhiệt sau khi tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng trong những tuần gần đây, nhờ nhu cầu vật chất mạnh và hoạt động mua vào của Trung Quốc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.