Ngày 22/1: Giá thép cây và quặng sắt trên sàn giao dịch giảm, trong nước tăng

Giá thép thanh và quặng sắt kỳ hạn Trung Quốc hôm nay (22/1) giảm do lo ngại nhu cầu sụt giảm sau vụ tai nạn tại nhà máy thép lớn ở Trung Quốc. Trong khi đó, giá thép xây dựng tại Việt Nam đi lên ở một số doanh nghiệp.

Giá thép thanh và quặng sắt kỳ hạn Trung Quốc hôm nay giảm. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 1,34% (42 Nhân dân tệ) về mức 3.086 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 1,41% (11,5 Nhân dân tệ) về mức 802,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,69 USD về mức 103,97 USD/tấn.

Hợp đồng tương lai quặng sắt giảm phiên thứ 4 liên tiếp vào thứ Ba, sau khi một vụ tai nạn tại nhà máy thép ở Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên giảm 1% xuống còn 789,5 Nhân dân tệ/tấn (113,43 USD).

Các chuẩn thép trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải diễn biến trái chiều. Thép thanh giảm 1,18%, thép cuộn cán nóng giảm 0,97%, thép dây giảm 0,95%. Trong khi đó, thép không gỉ tăng 0,46%.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá bán lẻ thép xây dựng trong nước hôm nay nhích lên ở một số doanh nghiệp.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát báo giá thép D10 CB300 ở mức 14.260 đồng/kg, giá thép cuộn CB240, tăng 250 đồng/kg so với kỳ trước.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 đều tăng 200 đồng/kg lần lượt ở mức 14.140 đồng/kg và 14.040 đồng/kg.

Ngược lại, thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.950 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.750 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với kỳ trước.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg, tăng hơn 200 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.6400 đồng/kg.

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.