Ngày 21/1: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục tăng mạnh

Giá heo hơi hôm nay (21/1) tiếp tục tăng mạnh trên cả ba miền. Tại khu vực miền Bắc, giá heo chạm ngưỡng 77.000 đồng/kg. Các khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực với mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi toàn quốc hôm nay tăng đồng loạt. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đồng loạt tăng giá thu mua trên toàn khu vực. Cụ thể, mức tăng mạnh nhất 2.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hà Nội, đẩy giá heo tại các tỉnh này lên mức 77.000 đồng/kg. Cùng đạt mức giá 77.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng/kg là các tỉnh Cao Bằng, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Các địa phương còn lại gồm Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La đều đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 76.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu, dù tăng 1.000 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 75.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 75.000 - 77.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng đồng loạt tại tất cả các tỉnh thành. Theo đó, Thanh Hóa là địa phương có mức tăng cao nhất khu vực (tăng 2.000 đồng/kg), đưa giá thu mua lên dẫn đầu toàn vùng với 76.000 đồng/kg. Hai tỉnh Nghệ An và Đắk Lắk cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện đạt mức 75.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa đồng loạt điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, cùng mức giao dịch 74.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn giữ mức giá thấp nhất khu vực là 73.000 đồng/kg sau khi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg trong phiên hôm nay.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 73.000 - 76.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục sôi động với các mức tăng từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau là những địa phương tăng mạnh nhất khu vực với mức tăng 2.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo tại Đồng Tháp đạt 75.000 đồng/kg (cao nhất khu vực), Cà Mau đạt 72.000 đồng/kg và An Giang đạt 71.000 đồng/kg.

Các địa phương Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng tăng 1.000 đồng/kg, nâng mức giá lên 74.000 đồng/kg. Tỉnh Tây Ninh và Cần Thơ cũng lần lượt tăng 1.000 đồng/kg, đạt mức giá tương ứng là 73.000 đồng/kg và 72.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 71.000 - 75.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi toàn quốc hôm nay đồng loạt tăng. Mức giá thấp nhất cả nước hiện là 71.000 đồng/kg tại An Giang, trong khi mức đỉnh 77.000 đồng/kg đã xuất hiện phổ biến tại nhiều tỉnh miền Bắc như Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên./.