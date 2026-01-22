Ngày 22/1: Giá dầu thế giới đảo chiều đi xuống

Giá dầu thế giới hôm nay (22/1) giảm nhẹ khi thị trường theo dõi sự cố bất khả kháng tại mỏ Tengiz (Kazakhstan), tồn kho dầu Mỹ và căng thẳng thuế quan của Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 64,91 USD/thùng, giảm 0,02%; giá dầu WTI ở mốc 60,65 USD/thùng, giảm 0,02%.

Giá dầu WTI ở mốc 60,65 USD/thùng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 22/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 64,91 USD/thùng, giảm 0,02% (tương đương giảm 0,01 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,65 USD/thùng, giảm 0,02% (tương đương giảm 0,01 USD/thùng).

Giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi nhà đầu tư đánh giá tác động của việc tạm thời ngừng hoạt động tại hai mỏ dầu lớn ở Kazakhstan, kỳ vọng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, cùng những căng thẳng địa chính trị mới liên quan đến các đe dọa áp thuế của Mỹ trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Greenland.

Cả hai hợp đồng đều đóng cửa tăng khoảng 1,5% trong phiên trước đó, sau khi Kazakhstan một nước sản xuất trong liên minh OPEC+ ngừng khai thác tại các mỏ Tengiz và Korolev từ Chủ nhật do sự cố phân phối điện.

Tại khu vực khác của Kazakhstan, dầu từ mỏ Kashagan lần đầu tiên được chuyển hướng tiêu thụ trong nước do các nút thắt tại cảng CPC ở Biển Đen.

Theo kết quả khảo sát sơ bộ của Reuters công bố hôm thứ Ba, tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ được dự báo tăng khoảng 1,7 triệu thùng trong tuần trước, trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất nhiều khả năng giảm.

Dữ liệu tồn kho hàng tuần của Viện Dầu khí Mỹ (API) dự kiến được công bố lúc 16h30 giờ miền Đông Mỹ (21h30 GMT) ngày thứ Tư, còn số liệu chính thức của chính phủ Mỹ sẽ công bố lúc 12h trưa giờ miền Đông (17h GMT) ngày thứ Năm, đều lùi một ngày do kỳ nghỉ lễ liên bang của Mỹ vào thứ Hai./.