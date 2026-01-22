Ngày 22/1: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm sâu

Giá cao su thế giới hôm nay (22/1) đồng loạt giảm sâu khi áp lực nguồn cung gia tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt từ Trung Quốc vẫn chịu tác động từ sự suy yếu kéo dài của lĩnh vực bất động sản. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục kéo dài chuỗi ngày đi ngang.

Giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn trong nước hôm nay tiếp tục kéo dài chuỗi ngày đi ngang. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc giảm 0,8% (130 Nhân dân tệ) về mức 15.625 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,5% (0,3 Baht) về mức 62,2 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 1,6% (5,5 Yên) về mức 341,6 Yên/kg.

Tại Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 2 trên nền tảng SICOM được giao dịch lần cuối ở mức 179,3 US cent mỗi kg, giảm 0,8%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp do dự báo thời tiết thuận lợi tại các quốc gia sản xuất như Thái Lan và Indonesia làm tăng dự báo về nguồn cung.

Hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) giảm 4,1 Yên, tương đương 1,17%, chốt phiên ở mức 345,9 Yên/kg (2,18 USD), mức thấp nhất kể từ ngày 5/1.

Hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE) giảm 140 Nhân dân tệ, tương đương 0,89%, xuống còn 15.620 Nhân dân tệ/tấn (2.244,09 USD).

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 3 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 190 Nhân dân tệ, tương đương 1,61%, xuống 11.585 Nhân dân tệ/tấn.

Về phía nhu cầu, một loạt dữ liệu kinh tế do Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới mới công bố cho thấy, sự suy yếu kéo dài của thị trường bất động sản làm dấy lên lo ngại về nhu cầu đối với các vật liệu phục vụ hạ tầng, bao gồm cao su.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.