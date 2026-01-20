Ngày 20/1: Giá cao su tại các thị trường chính tiếp đà đi xuống

Giá cao su tại các thị trường chính hôm nay (20/1) tiếp đà đi xuống khi thị trường đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về nhu cầu tiêu thụ và diễn biến giá dầu. Trong nước, giá cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ ổn định.

Giá cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn hôm nay tiếp tục giữ ổn định.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc giảm 0,1% (15 Nhân dân tệ) về mức 15.870 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 đi ngang mức 62,8 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,% (1 Yên) về mức 347 Yên/kg.

Tại Malaysia, sản lượng cao su thiên nhiên (NR) đã giảm mạnh trong tháng 11/2025, giảm 29,6% xuống còn 20.891 tấn, so với mức 29.673 tấn ghi nhận trong tháng 10/2025, theo Cục Thống kê Malaysia (DOSM). So với cùng kỳ năm trước, mức sụt giảm còn nghiêm trọng hơn, khi sản lượng giảm tới 48,2% so với 40.341 tấn của tháng 11/2024.

Trong tháng 11/2025, phần lớn sản lượng cao su thiên nhiên đến từ các hộ tiểu điền, chiếm 83,3% tổng sản lượng, trong khi các đồn điền chỉ đóng góp 16,7%.

Tổng lượng tồn kho cao su thiên nhiên của cả nước cũng giảm 17,3% từ 145.422 tấn trong tháng 10 xuống còn 120.208 tấn trong tháng 11/2025. Trong đó, các nhà máy chế biến cao su nắm giữ phần lớn lượng tồn kho, chiếm 76,7%, tiếp theo là các nhà máy tiêu thụ cao su (23,1%) và các đồn điền cao su (0,1%).

Xuất khẩu cao su thiên nhiên của Malaysia trong tháng 11/2025 đạt 37.150 tấn, giảm 29,8% so với 52.932 tấn xuất khẩu trong tháng trước đó.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính của cao su thiên nhiên Malaysia, chiếm 50,8% tổng lượng xuất khẩu. Các thị trường lớn khác bao gồm Đức (15,1%), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – UAE (12,5%), Mỹ (5,7%) và Thổ Nhĩ Kỳ (2,2%).

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.