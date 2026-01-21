Ngày 21/1: Giá thép cây và quặng sắt kỳ hạn Trung Quốc đồng loạt giảm

Giá thép cây và quặng sắt kỳ hạn Trung Quốc hôm nay (21/1) đồng loạt giảm trong bối cảnh nhu cầu nội địa suy yếu. Trong nước, giá thép xây dựng bình ổn trở lại ở nhiều doanh nghiệp.

Giá thép cây và quặng sắt kỳ hạn Trung Quốc hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,64% (20 Nhân dân tệ) về mức 3.128 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 2,22% (18,5 Nhân dân tệ) về mức 814 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 1,68 USD về mức 104,66 USD/tấn.

Giá thép thanh kỳ hạn tháng 6/2026 giảm xuống dưới 3.120 Nhân dân tệ/tấn, rút lui khỏi mức cao nhất trong 5 tháng, sau khi số liệu chính thức cho thấy sản lượng thép của Trung Quốc năm 2025 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm, phản ánh nhu cầu nội địa yếu dù xuất khẩu vẫn duy trì tích cực.

Sản lượng thép thô năm 2025 giảm 4,4% xuống còn khoảng 961 triệu tấn, lần đầu tiên xuống dưới mốc 1 tỷ tấn kể từ năm 2019. Riêng trong tháng 12, sản lượng giảm xuống 68,2 triệu tấn, mức thấp nhất trong vòng hai năm.

Nguồn cung tăng mạnh đã đẩy tồn kho quặng sắt tại các cảng Trung Quốc lên khoảng 155 triệu tấn, mức cao nhất kể từ tháng 4/2022. Dự án Simandou dự kiến sẽ nâng sản lượng lên tới 120 triệu tấn quặng hàm lượng cao mỗi năm khi đi vào khai thác toàn diện.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá bán lẻ thép xây dựng trong nước hôm nay bình ổn trở lại ở nhiều doanh nghiệp.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.