Ngày 19/1: Giá cao su thế giới đồng loạt điều chỉnh giảm

Giá cao su thế giới hôm nay (19/1) đồng loạt điều chỉnh giảm trên các sàn châu Á. Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 6 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) giảm 0,56% xuống 352,1 Yên/kg; hợp đồng cao su tự nhiên trên SHFE - Trung Quốc giảm 1,22%, trong khi cao su butadiene lao dốc tới 3,55%. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn duy trì ổn định.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt điều chỉnh giảm trên các sàn châu Á. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng cao su giao tháng 6 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) giảm 0,56% xuống 352,1 Yên/kg, đánh dấu phiên điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng kéo dài. Đáng chú ý, đây vẫn là tuần tăng thứ sáu liên tiếp của hợp đồng này, với mức tăng 1,29% so với tuần trước.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su tự nhiên giao tháng 5 trên SHFE giảm 1,22% xuống 15.835 Nhân dân tệ/tấn, còn cao su butadiene lao dốc tới 3,55%.

Giá dầu giảm trong phiên châu Á do rủi ro địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt đã tạo áp lực kép lên thị trường cao su, đặc biệt là cao su tổng hợp sản phẩm có mối liên hệ chặt chẽ với dầu mỏ. Điều này kéo theo tâm lý bán ra lan sang cao su tự nhiên, dù yếu tố cung cầu vật chất chưa có biến động tiêu cực rõ rệt.

Trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt theo mùa, các nhà chế biến tại Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và châu Phi vẫn duy trì chiến lược bán ra thận trọng. Chính yếu tố này đã giúp giá cao su giữ được nền hỗ trợ trong nhiều tuần qua, bất chấp áp lực từ thị trường năng lượng và nhu cầu công nghiệp phục hồi chậm.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục bình ổn. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg./.