Giá sản phẩm duy trì ở mức cao đã mang lại lợi nhuận cho người chăn nuôi

Thông tin tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai kế hoạch công tác năm 2026 của Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức chiều ngày 21/1, ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, trong năm 2025, giá thịt lợn hơi xuất chuồng biến động mạnh và tăng, giảm đan xen, tuy nhiên giá bình quân của cả nước năm 2025 tăng 3,84% so với bình quân năm 2024.

Cụ thể, thời điểm cuối năm 2025, giá lợn thịt hơi trong nước cao hơn so với Trung Quốc (44,6 nghìn đồng/kg), Thái Lan (58-62 nghìn đồng/kg), Lào (38 nghìn đồng/kg), Campuchia (55 nghìn đồng/kg)... đang thấp hơn Philippines (bình quân 85 nghìn đồng/kg và Indonesia ( bình quân 87,3 nghìn đồng/kg).

Sang tuần đầu tháng 1/2026, giá lợn thịt hơi xuất chuồng tiếp tục theo xu hướng tăng nhẹ, giá bình quân cả nước khoảng 66.300 đồng/kg (tăng 8,5% so với bình quân tháng 12/2024). Hiện nay, tại khu vực miền Bắc giá dao động từ 68.000 - 70.000 đồng/kg (cục bộ có nơi giá trên 72.000 đồng/kg), tại các khu vực khác, giá đang thấp hơn so với miền Bắc, dao động từ 66.000 - 68.000 đồng/kg tại miền Trung và 62.000 - 65.000 đồng/kg tại miền Nam.

Trong năm 2025, giá giống biến động theo giá sản phẩm. Giá giống dự báo sẽ duy trì ở mức cao và sẽ tăng do nhu cầu tái đàn tăng và áp lực chi phí vận chuyển, thức ăn chưa thể tháo gỡ nhanh (Lợn 2,5 - 2,8 triệu đồng/con, gà 10-12 nghìn đồng/con, vịt giống thương phẩm 12 - 15 nghìn đồng/con).

Bên cạnh đó, trong năm 2025, giá gà thịt lông màu nuôi công nghiệp, gà công nghiệp lông trắng cũng như giá các sản phẩm gia cầm nói chung tăng so với năm 2024 và theo xu hướng quý sau tăng cao hơn quý trước, do đàn gia cầm cả nước phát triển ổn định, khu vực doanh nghiệp phát triển tốt, dịch bệnh được kiểm soát, chỉ phát sinh một số ổ dịch nhỏ lẻ.

Giá đạt mức cao nhất trong tháng 9/2025 đối với gà thịt lông màu nuôi công nghiệp (bình quân 60,3 nghìn đồng/kg) và trong tháng 10/2025 đối với gà công nghiệp lông trắng (bình quân 38,5 nghìn đồng/kg). Hiện nay, giá gà thịt lông màu nuôi công nghiệp bình quân là 51 nghìn đồng/kg, gà công nghiệp lông trắng bình quân là 30,5 nghìn đồng/kg.

Giá gà thịt hơi xuất chuồng hiện đang ở mức bình quân cao nhất trong 3 - 4 năm qua. Với mức giá thời điểm hiện tại, người chăn nuôi gà thịt đang có lãi.

Như vậy, nhìn lại năm 2025, giá sản phẩm chăn nuôi duy trì ở mức cao đã mang lại lợi nhuận cho người chăn nuôi, trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tái đàn và khôi phục sản xuất.

Nhu cầu tiêu thụ tăng nhưng cung cầu đảm bảo

Đánh giá cung cầu sản phẩm chăn nuôi dịp lễ, tết 2026, Cục Chăn nuôi và Thú y dự kiến từ nay đến trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi nhất là thịt, trứng sẽ tăng lên từ 5 - 10% so với bình quân các tháng trong năm 2025 (nhu cầu thịt các loại khoảng 450 - 500 nghìn tấn/tháng; khoảng 1,5 - 1,6 tỷ quả trứng gia cầm...).

Với việc tình hình dịch bệnh đã và đang được kiểm soát chặt chẽ, nhu cầu tăng nên người dân yên tâm tái đàn gia súc, gia cầm. Về cơ bản thị trường sẽ ổn định (giá thịt lợn dao động quanh mức 70.000 đồng/kg), cân đối cung - cầu đảm bảo không bị thiếu hụt thực phẩm trong dịp lễ, tết.

Bước sang năm 2026, ngành Chăn nuôi và Thú y đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất từ 5 - 5,2% so với năm 2025; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt khoảng 9,09 triệu tấn, tăng 4,9%.

Tuy nhiên, đây cũng được dự báo là năm tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động, khi ngành chịu tác động đồng thời của các yếu tố kinh tế, công nghệ, dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Đặc biệt, nguy cơ bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm như dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng vẫn ở mức cao.

Ông Phạm Kim Đăng - Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y thông tin, xu hướng tiêu thụ thực phẩm an toàn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng sẽ tác động mạnh đến cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, buộc phải tái cơ cấu hoặc liên kết chuỗi; bên cạnh đó hội nhập và cạnh tranh thị trường với sản phẩm nhập khẩu đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng và giảm giá thành.

Theo đó, ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế nâng cao năng suất, chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường và quản trị chăn nuôi theo hướng hiện đại và hiệu quả.

Bên cạnh đó tập trung triển khai hiệu quả Luật Chăn nuôi và Luật Thú y sửa đổi các Nghị định và Chiến lược phát triển ngành, đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị cũng như trách nhiệm của người chăn nuôi, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh thời gian tới cần tập trung việc kiểm soát an toàn thực phẩm ở khâu giết mổ, đặc biệt là hơn 24 nghìn cơ sở giết mổ nhỏ lẻ./.