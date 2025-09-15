Cân nhắc lộ trình điều chỉnh giá phù hợp để đảm bảo kiểm soát lạm phát

(TBTCO) - TS. Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính) nhận định, áp lực lạm phát được dự báo không cao trong những tháng còn lại của năm 2025, nhưng trong công tác quản lý, điều hành giá, cần cân nhắc lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý với mức độ phù hợp nhằm tạo tiền đề cho việc kiểm soát lạm phát trong năm 2026.

PV: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2025 tăng nhẹ với mức 0,05% so với tháng trước, lạm phát tiếp tục được kiểm soát. Ông nhận xét gì về tình hình lạm phát trong 8 tháng qua?

TS. Nguyễn Đức Độ: Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, CPI tháng 8/2025 tăng 0,05% so với tháng trước, thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình của 7 tháng đầu năm là 0,3%/tháng, cũng như mức trung bình của 12 tháng gần nhất là 0,26%/tháng.

TS. Nguyễn Đức Độ

So với cùng kỳ năm 2024, CPI tháng 8/2025 tăng 3,24%, còn tính chung 8 tháng đầu năm 2025, CPI tăng 3,25%. Đây đều là các con số tương đương với mức trung bình của giai đoạn từ tháng 2/2025 đến nay.

Như vậy có thể thấy, tốc độ tăng giá hiện nay khá ổn định, hàm ý rằng, việc tăng trưởng tín dụng cao trong 8 tháng qua chưa gây áp lực nhiều lên lạm phát. Lạm phát cơ bản trung bình so với cùng kỳ trong 8 tháng qua chỉ dao động trong khoảng 3 - 3,2%.

Tình hình lạm phát ổn định trong thời gian qua một phần do tín dụng chảy nhiều vào thị trường tài sản (bất động sản, cổ phiếu…), một phần do tác động đến CPI có độ trễ. Hơn nữa, giá hàng hóa trên thị trường thế giới giảm trong thời gian qua đã trung hòa tác động của tỷ giá lên lạm phát.

PV: Theo ông, những yếu tố chính nào sẽ tác động tới lạm phát trong những tháng còn lại của năm 2025?

TS. Nguyễn Đức Độ: Trong những tháng còn lại của năm 2025, áp lực lạm phát được dự báo không cao, mặc dù các sức ép lên giá cả từ tỷ giá và tăng trưởng tín dụng vẫn cần được theo dõi chặt chẽ. Lý do chính là kinh tế Mỹ, Trung Quốc và các nước lớn đang tăng trưởng chậm lại, khiến giá hàng hóa trên thị trường thế giới (giá dầu, giá nguyên vật liệu, giá nông sản) khó tăng mạnh, thậm chí nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng giảm như đang diễn ra.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Đức Thanh.

Bên cạnh đó, việc xuất khẩu gặp thách thức khi kinh tế thế giới tăng trưởng chậm sẽ khiến nguồn cung hàng hóa trong nước dồi dào hơn, giúp giảm áp lực lạm phát.

Với giả định CPI trong 4 tháng cuối năm 2025 tăng trung bình 0,26%/tháng, tương đương mức tăng trong vòng 1 năm qua, lạm phát trung bình cả năm 2025 được dự báo quanh mức 3,3%.

PV: Từ nay đến cuối năm, công tác quản lý giá cần đặt trọng tâm vào những vấn đề gì để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3 - 8,5% trong năm nay, thưa ông?

TS. Nguyễn Đức Độ: Diễn biến CPI cho thấy, áp lực lạm phát trước mắt vẫn chưa lớn. Tuy nhiên, một số vấn đề cần chú ý trong dài hạn là tốc độ tăng cung tiền và tín dụng. Đây là yếu tố cần chú ý khi kiểm soát chính sách trong tương lai, bởi nếu tăng trưởng tín dụng cao và kéo dài, thì trước sau cũng sẽ tác động đến CPI.

Bên cạnh đó, nếu giá USD tiếp tục tăng mạnh, chi phí nhập khẩu có thể bị đẩy cao, từ đó gián tiếp tác động đến giá cả trong nước và tâm lý thị trường.

Đồ hoạ: Phương Anh.

Mặc dù mục tiêu kiểm soát lạm phát trung bình trong năm 2025 ở mức 4,5 - 5% theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ gần như chắc chắn sẽ đạt được, song trong công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm, cần cân nhắc lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý với mức độ phù hợp nhằm tạo tiền đề cho việc kiểm soát lạm phát trong năm 2026.

Công tác dự báo, cập nhật kịch bản lạm phát và phương án điều chỉnh giá dịch vụ công cần được thực hiện đồng bộ để kịp thời điều chỉnh giá theo diễn biến thị trường, bảo đảm kiểm soát lạm phát.

Các bộ, ngành, địa phương cần chủ động quản lý giá, bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu theo đúng chỉ đạo, chú trọng theo dõi biến động kinh tế, lạm phát toàn cầu và chính sách kinh tế của các nước lớn để ứng phó kịp thời. Đồng thời, theo dõi sát cung cầu, giá cả các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, có phương án ứng phó khi nhu cầu tăng cao với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, dịch vụ vận tải để tránh thiếu hàng, tăng giá đột biến.

Chính sách tài khóa phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ sẽ hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng.

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền phải đảm bảo minh bạch, kịp thời về diễn biến giá cả và điều hành giá để hạn chế lạm phát kỳ vọng, ổn định tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp.

PV: Xin cảm ơn ông!