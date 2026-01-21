Ngày 21/1: Giá dầu thế giới tăng mạnh gần 2%

Giá dầu thế giới hôm nay (21/1) tăng mạnh gần 2% khi nhà đầu tư theo dõi căng thẳng thuế quan của Mỹ, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và triển vọng kinh tế cải thiện. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 65,00 USD/thùng, tăng 1,66%; giá dầu WTI ở mốc 60,60 USD/thùng, tăng 1,95%.

Giá dầu WTI hôm nay ở mốc 60,60 USD/thùng, tăng 1,95%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 21/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 65,00 USD/thùng, tăng 1,66% (tương đương tăng 1,06 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,60 USD/thùng, tăng 1,95% (tương đương tăng 1,16 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi giới đầu tư theo dõi các tuyên bố đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với một số quốc gia châu Âu phản đối đề xuất của ông liên quan đến Greenland. Kỳ vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu tích cực hơn cùng với đà suy yếu của đồng USD đã góp phần hỗ trợ giá dầu.

Cụ thể, hợp đồng dầu Brent tăng 49 cent, tương đương 0,77%, lên 64,43 USD/thùng vào lúc 12h53 GMT. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 56 cent, tương đương 0,94%, lên 60 USD/thùng.

Lo ngại về nguy cơ căng thẳng thương mại gia tăng xuất hiện trở lại sau khi ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 10% từ ngày 1/2 đối với hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh; mức thuế này có thể tăng lên 25% từ ngày 1/6 nếu không đạt được thỏa thuận liên quan đến Greenland.

Thị trường dầu mỏ cũng được hỗ trợ bởi số liệu tăng trưởng kinh tế Trung Quốc quý IV cao hơn dự báo, công bố vào ngày thứ Hai, theo nhận định của nhà phân tích Tony Sycamore thuộc IG. Ông cho rằng, sự ổn định của nền kinh tế nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đã cải thiện tâm lý về triển vọng nhu cầu.

Dữ liệu cho thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5% trong năm ngoái; tăng trưởng trong năm 2025 cũng đạt 4,1% so với cùng kỳ. Sản lượng dầu thô của Trung Quốc tăng 1,5%.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu tiếp tục hỗ trợ giá dầu, do đồng bạc xanh giảm giá khiến các mặt hàng được định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Các chiến lược gia hàng hóa của ING nhận định rằng diễn biến này đã tạo thêm lực đỡ cho dầu mỏ cũng như toàn bộ nhóm hàng hóa cơ bản./.