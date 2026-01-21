Giá xăng trong nước ngày mai dự báo có thể quay đầu giảm

Giá xăng trong nước ngày mai (22/1) dự báo có thể đảo chiều giảm. Nếu không tác động đến Quỹ Bình ổn, giá xăng dự báo có thể giảm từ 100 - 150 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu diesel dự báo có thể tăng 300 đồng/lít.

Giá xăng trong nước ngày mai dự báo có thể giảm khoảng 100 - 150 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua ghi nhận một tuần đầy biến động với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm khi thị trường liên tục cân nhắc giữa nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ các điểm nóng địa chính trị và triển vọng dư thừa nguồn cung toàn cầu trong năm nay.

Ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (19/1), giá dầu thế giới tăng nhẹ khi căng thẳng tại Iran lắng xuống, qua đó làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ quốc gia sản xuất dầu lớn này.

Tại phiên giao dịch 20/1, giá dầu thế giới tiếp tục đi lên, khi thị trường phản ứng trước thông tin hoạt động khai thác dầu tại một số mỏ dầu lớn của Kazakhstan bị gián đoạn và kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế toàn cầu mạnh hơn, thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (21/1), giá dầu thế giới tăng mạnh gần 2%. Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 21/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 65,00 USD/thùng, tăng 1,66% (tương đương tăng 1,06 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,60 USD/thùng, tăng 1,95% (tương đương tăng 1,16 USD/thùng).

Ở thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (22/1). Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá xăng trong nước vào ngày mai có khả năng được điều chỉnh giảm nhẹ còn giá dầu diesel đi lên.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai dự báo sẽ giảm từ 100 - 150 đồng/lít. Trái lại, giá dầu diesel dự báo có khả năng được điều chỉnh tăng khoảng 300 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ biến động trái chiều trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 20/1, chiết khấu xăng dầu tại một số kho đang ở mức 500 - 600 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ quay đầu giảm chỉ sau 1 phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 1 lần tăng, 2 lần giảm.

Trong khi đó, Viện Dầu khí Việt Nam dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 187 đồng (1%) về mức 18.183 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự báo giảm 178 đồng (0,9%) về mức 18.532 đồng/lít.

Ngược lại với giá xăng, giá dầu bán lẻ có thể tăng 1,4 - 4%, trong đó giá dầu mazut được dự báo có thể tăng 4% lên mức 13.933 đồng/kg, giá dầu diesel có thể tăng 2,1% lên mức 17.641 đồng/lít, còn giá dầu hỏa có thể tăng 1,4% lên mức 17.938 đồng/lít.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 15/1, giá xăng E5 RON 92 tăng 140 đồng/lít lên 18.370 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 150 đồng/lít, lên 18.710 đồng/lít. Dầu diesel tăng 220 đồng/lít lên 17.280 đồng/lít, dầu hỏa tăng 140 đồng/lít lên 17.690 đồng/lít; dầu mazut giữ nguyên mức 13.400 đồng/kg./.