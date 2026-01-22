Ngày 22/1: Giá bạc trong nước và thế giới kéo dài chuỗi tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (22/1) tiếp tục nối đà tăng mạnh và thu hút dòng tiền đầu tư. Cụ thể, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.053.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.083.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 93,86 USD/ounce; tăng 0,8 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc hôm nay tiếp tục nối đà tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tăng cao, niêm yết ở mức 3.588.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.699.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.053.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.083.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 3.055.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.088.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.493.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.499.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 22/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 3.053.000 3.083.000 3.055.000 3.088.000 1 kg 81.408.000 82.206.000 81.460.000 82.357.000 Bạc 99.9 1 lượng 3.061.000 3.091.000 3.062.000 3.093.000 1 kg 81.614.000 82.418.000 81.656.000 82.469.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 93,86 USD/ounce; tăng 0,8 USD so với sáng 21/1.

Giá bạc tiếp tục tăng mạnh sau khi đồng đô la Mỹ suy yếu. Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire, diễn biến này giúp bạc tiến gần hơn tới mốc 95 USD/ounce, và nhiều khả năng sẽ kiểm tra ngưỡng 100 USD/ounce trong thời gian ngắn tới.

Ông cho biết, những nhịp điều chỉnh ngắn hạn hiện nay vẫn đang mở ra cơ hội mua vào, đặc biệt trong bối cảnh giá bạc vừa trải qua giai đoạn tăng mạnh theo cấp số nhân. Tuy nhiên, chính tốc độ tăng quá nhanh này cũng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

"Lịch sử thị trường cho thấy, bất kỳ đợt tăng nóng nào cũng có thể kết thúc bằng một cú đảo chiều mạnh. Khi đó, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) thường khiến nhiều nhà đầu tư lao vào thị trường ở vùng giá cao", chuyên gia Christopher Lewis nói thêm.

Hiện nay, rủi ro lớn nhất của thị trường bạc đến từ vấn đề nguồn cung và việc nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy quá cao. Theo chuyên gia Christopher Lewis, thị trường sớm muộn cũng sẽ xuất hiện một cú "gãy" mạnh, kéo theo đợt giảm giá sâu.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 22/1/2026: