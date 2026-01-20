Ngày 20/1: Giá bạc tăng mạnh và thiết lập mức cao kỷ lục mới

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/1) đồng loạt bật tăng mạnh. Cụ thể, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.998.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.028.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 92,94 USD/ounce; tăng 3 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tăng cao, niêm yết ở mức 3.506.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.614.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.998.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.028.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 3.000.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.034.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới quay đầu tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.448.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.453.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 20/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.998.000 3.028.000 3.000.000 3.034.000 1 kg 79.945.000 80.743.000 79.997.000 80.894.000 Bạc 99.99 1 lượng 3.006.000 3.036.000 3.007.000 3.038.000 1 kg 80.151.000 80.955.000 80.193.000 81.006.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 92,94 USD/ounce; tăng 3 USD so với sáng 19/1.

Giá bạc giao ngay mở cửa bật tăng vào phiên đầu tuần, sau khi khép lại tuần giao dịch trước với hai phiên giảm liên tiếp, lần đầu tiên kể từ ngày 8/1.

Chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire cho biết, trong tuần qua, giá bạc chịu áp lực điều chỉnh do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Tuy vậy, mỗi khi giá giảm, lực mua vẫn xuất hiện, giúp giá đóng cửa các phiên không cách quá xa mức đỉnh trong ngày.

"Diễn biến này góp phần tạo đà cho phiên đầu tuần, khi giá bạc bật tăng và thiết lập mức cao kỷ lục mới 94,11 USD/ounce, nhỉnh hơn mức đỉnh 93,51 USD của tuần trước", ông nói.

