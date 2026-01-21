Giá bạc biến động ra sao những tháng đầu năm?

(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, bước sang năm 2026, thị trường bạc đang dần rời khỏi giai đoạn tăng nhanh để bước vào một trạng thái phân hóa rõ nét hơn. Sau một chu kỳ bứt phá mạnh, thì việc xuất hiện các nhịp điều chỉnh đan xen là diễn biến bình thường và cần thiết, giúp thị trường tự cân bằng lại kỳ vọng và mặt bằng giá.

Giá bạc quốc tế dần hình thành một quỹ đạo mới

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhìn lại giai đoạn vừa qua, có thể thấy thị trường bạc không còn vận động theo những nhịp tăng giảm thông thường. Thị trường đang ghi nhận một sự chuyển dịch đáng chú ý về bản chất, khi bạc ngày càng được nhìn nhận như một nguyên liệu mang tính chiến lược, thay vì chỉ gắn với vai trò đầu tư hay trang sức truyền thống.

Sự thay đổi trong cách định giá của thị trường toàn cầu, cùng với tình trạng thắt chặt nguồn cung vật chất, đã khiến giá bạc quốc tế dần hình thành một quỹ đạo mới. Trong bối cảnh đó, việc giá bạc COMEX liên tục thiết lập các mức cao kỷ lục kể từ tháng 10/2025 đến nay không phải là hiện tượng tăng nóng nhất thời, mà phản ánh sự tích tụ và phát huy tác động của các yếu tố nền tảng trong trung và dài hạn.

Năm 2026, thị trường bạc đang dần rời khỏi giai đoạn tăng nhanh để bước vào một trạng thái phân hóa rõ nét hơn. Ảnh: Đức Thanh

Xét về các yếu tố tác động, trước hết là bối cảnh vĩ mô. Chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với những bất ổn địa chính trị và rủi ro thương mại gia tăng, đã thúc đẩy dòng vốn tìm đến các tài sản mang tính phòng thủ. Trong bối cảnh đó, bạc tiếp tục củng cố vai trò là một kênh trú ẩn bên cạnh vàng.

Về cung - cầu, áp lực thắt chặt nguồn cung trong khi nhu cầu sử dụng bạc cho các lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là năng lượng tái tạo và quang điện, duy trì ở mức cao, đang tạo ra lực đỡ quan trọng cho thị trường. Điều này cho thấy bạc ngày càng mang tính chất của một nguyên liệu chiến lược trong chuỗi giá trị của nền kinh tế xanh.

Còn ở trong nước, giá bạc thời gian qua diễn biến đồng pha với thị trường thế giới nhưng chịu thêm áp lực từ yếu tố cung ứng do phụ thuộc vào nhập khẩu. Việc mặt bằng giá duy trì ở mức cao và thời gian giao hàng kéo dài trong thời gian qua cho thấy nhu cầu đối với bạc vật chất là tương đối ổn định, không chỉ xuất phát từ yếu tố tâm lý ngắn hạn.

Thị trường bạc sẽ tiếp tục sôi động

Đánh giá thị trường bạc thời gian tới, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc MXV cho rằng, trong giai đoạn sắp tới, diễn biến giá bạc sẽ không đi theo một đường thẳng. Thay vào đó, thị trường sẽ vận động trong sự giằng co của nhiều yếu tố vĩ mô, từ định hướng chính sách tiền tệ của Fed cho đến những thay đổi trong chính sách thương mại quốc tế. Các chính sách rà soát, điều chỉnh đối với những mặt hàng mang tính chiến lược như bạc, nếu được thực thi, có thể tạo ra những pha biến động mạnh hơn thông lệ, đòi hỏi thị trường phải thích ứng nhanh hơn.

Về dài hạn, bạc đang từng bước xác lập một vị thế mới. Nhu cầu từ các lĩnh vực công nghiệp và công nghệ, đặc biệt là năng lượng tái tạo và hạ tầng dữ liệu, không còn dừng ở kỳ vọng mà đã trở thành động lực tiêu thụ thực tế.

Thị trường cần được hỗ trợ bởi các giải pháp quản trị rủi ro Theo ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc MXV, những diễn biến của thị trường bạc phản ánh sự điều chỉnh trong tư duy phân bổ tài sản trước bối cảnh kinh tế - tài chính mới. Do vậy, thay vì quá tập trung vào các biến động ngắn hạn, thị trường cần được hỗ trợ bởi các giải pháp quản trị rủi ro mang tính hệ thống.

Còn ở trong nước, ông Dũng cho hay, do phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, thị trường bạc Việt Nam không chỉ chịu tác động từ biến động giá thế giới, mà còn dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố về thanh khoản, chi phí và thời gian giao hàng. Trong bối cảnh đó, giá và diễn biến thị trường có thể trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi các chủ thể tham gia thị trường phải theo sát diễn biến và hành động trên cơ sở quản trị rủi ro, thay vì phản ứng theo tâm lý ngắn hạn.

Những diễn biến này cho thấy thị trường khó có thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào các giao dịch phân tán và phản ứng mang tính ngắn hạn. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu ngày càng rõ ràng đối với việc phát triển các kênh giao dịch tập trung, gắn với tiêu chuẩn chất lượng minh bạch và các công cụ phòng vệ giá hiệu quả. Đây chính là nền tảng quan trọng để thị trường bạc vận hành ổn định hơn, đồng thời giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư chủ động quản trị rủi ro trước những biến động ngày càng lớn từ thị trường quốc tế.

Còn theo ông Nguyễn Khánh Long - Trưởng Bộ phận phân tích Thị trường kim loại quý (Tập đoàn vàng bạc Phú Quý), năm 2026 sẽ tiếp tục là một năm sôi động của thị trường bạc.

Bất ổn địa chính trị là một trong những yếu tố khó có thể chấm dứt trong ngắn hạn, và mới đây nhất khi Mỹ làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Mỹ Latinh. Cùng với những yếu tố khách quan bên ngoài, yếu tố cung - cầu sẽ tác động lớn đến thị trường bạc.