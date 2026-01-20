Ngày 20/1: Giá thép trên sàn giao dịch tiếp đà giảm, trong nước tăng mạnh

|Giá thép trong nước hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu
Giá thép trên sàn giao dịch
Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,1% (3 Nhân dân tệ) về mức 3.145 Nhân dân tệ/tấn.
Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 0,3% (2,5 Nhân dân tệ) về mức 830 Nhân dân tệ/tấn.
Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,34 USD về mức 106 USD/tấn.
Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới, đã tiếp nhận chuyến hàng quặng sắt đầu tiên từ mỏ Simandou ở Guinea, Tây Phi, dự án mà Bắc Kinh đã đầu tư mạnh nhằm tăng cường an ninh nguồn cung.
Hiện Trung Quốc nhập khẩu khoảng 80% quặng sắt từ Australia và Brazil, và đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung bằng cách mở rộng sản lượng trong nước cũng như đầu tư vào các mỏ ở nước ngoài.
Thị trường trong nước
Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá bán lẻ thép xây dựng trong nước hôm nay tăng mạnh ở nhiều doanh nghiệp.
Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg, tăng 210 đồng/kg so với kỳ trước.
Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.
Thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg, tăng 460 đồng/kg.
Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.
Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.
Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.