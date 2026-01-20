Ngày 20/1: Giá thép trên sàn giao dịch tiếp đà giảm, trong nước tăng mạnh

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn trên các sàn giao dịch hôm nay (20/1) tiếp đà đi xuống do lo ngại dự án quặng sắt từ Simandou có thể tăng nguồn cung lớn. Trong khi đó, thị trường thép xây dựng Việt Nam tăng giá mạnh.

Giá thép trong nước hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,1% (3 Nhân dân tệ) về mức 3.145 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 0,3% (2,5 Nhân dân tệ) về mức 830 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,34 USD về mức 106 USD/tấn.

Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới, đã tiếp nhận chuyến hàng quặng sắt đầu tiên từ mỏ Simandou ở Guinea, Tây Phi, dự án mà Bắc Kinh đã đầu tư mạnh nhằm tăng cường an ninh nguồn cung.

Hiện Trung Quốc nhập khẩu khoảng 80% quặng sắt từ Australia và Brazil, và đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung bằng cách mở rộng sản lượng trong nước cũng như đầu tư vào các mỏ ở nước ngoài.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá bán lẻ thép xây dựng trong nước hôm nay tăng mạnh ở nhiều doanh nghiệp.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg, tăng 210 đồng/kg so với kỳ trước.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg, tăng 460 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.