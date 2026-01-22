Chứng khoán 22/1: Sắc xanh phủ rộng, chênh lệch dương trở lại

(TBTCO) - Chứng khoán cơ sở đảo chiều, tạo đà cho sự hồi phục mạnh mẽ của giá hợp đồng tương lai. Toàn bộ 8/8 hợp đồng trên thị trường chứng khoán phái sinh đóng cửa trong sắc xanh, chênh lệch dương xuất hiện trở lại.

VN30-Index mở cửa phiên giao dịch với áp lực bán gia tăng ngay từ đầu phiên, khiến chỉ số giảm điểm trong ít phút đầu. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng nhập cuộc, tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như cổ phiếu Sacombank (STB) và Hóa chất Đức Giang (DGC), giúp chỉ số hồi phục tích cực. Thanh khoản mua chủ động duy trì ổn định, qua đó giúp VN30-Index bám sát vùng 2.090 điểm cho đến hết phiên sáng.

Bước sang phiên chiều, áp lực bán dần quay trở lại khiến VN30-Index đảo chiều giảm nhanh về khu vực hỗ trợ quanh 2.070 điểm trước khi hồi phục trở lại vào cuối phiên. Kết phiên, VN30 đóng cửa tại 2.082,35 điểm, tăng 1,97 điểm, tương đương mức tăng 0,09%, với 16 mã tăng, 11 mã giảm và 3 mã đứng giá. Tổng giá trị giao dịch đạt 19.825 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh sự giằng co mạnh giữa cung và cầu trong phiên.

Chênh lệch dương trở lại khi giá hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 2/2026 tăng mạnh

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, diễn biến có phần ngược dòng thị trường cơ sở. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 2/2026 (41I1G2000) kết phiên tại 2.087,0 điểm, tăng 0,43% so với phiên trước. Đáng chú ý, chênh lệch nhờ vậy đã đảo chiều sang dương +4,65 điểm so với VN30, cho thấy tâm lý ngắn hạn trên thị trường phái sinh trở nên tích cực hơn, bất chấp sự rung lắc mạnh của chỉ số cơ sở trong phiên.

Ở các kỳ hạn xa hơn, các hợp đồng vẫn duy trì chênh lệch âm, nhưng thu hẹp đáng kể, dao động từ -4,45 điểm đến -11,35 điểm. Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm 10,5% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) cũng thu hẹp, phản ánh việc nhà đầu tư thu hẹp nắm giữ vị thế. Chuyên gia từ SHS kỳ vọng xu hướng ngắn hạn của hợp đồng kỳ hạn gần tiếp tục đối mặt vùng kháng cự quanh 2.100 điểm./.