(TBTCO) - Tối 22/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIV của Đảng đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Ngày 22/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đại hội đã tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV: