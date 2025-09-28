Ngày 28/9: Giá cà phê đảo chiều tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (28/9) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đảo chiều tăng 2.100 - 2.700 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 114.300 - 115.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu bình ổn. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 149.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đảo chiều tăng lên mức 114.300 - 115.700 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước đảo chiều tăng

Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đảo chiều tăng 2.100 - 2.700 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 114.300 - 115.700 đồng/kg. Hiện cà phê tại thị trường trong nước được thu mua với giá trung bình 115.500 đồng/kg, tăng trung bình 2.500 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng 2.500 đồng/kg, giá cà phê tại Đắk Lắk được các đại lý thu mua ở mức cao nhất là 115.500 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai, ghi nhận mức tăng 2.700 đồng/kg, lên 115.300 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay tăng 2.100 đồng/kg, lên 114.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London bật tăng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London đạt 4.201 USD/tấn, tăng 2,61% (107 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,45% (100 USD/tấn), đạt 4.182 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tiếp tục tăng 1,8% (6,7 US cent/pound) so với phiên trước đó, đạt 378,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,12% (7,45 US cent/pound), lên mức 358,9 US cent/pound.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica cũng tăng nhẹ qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 454.7 US cent/pound, tăng 0.83%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng mạnh 2.62%, đạt 384.25 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay bình ổn. Giá tiêu được thương lái thu mua tại các khu vực trọng điểm đi ngang so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 149.000 đồng/kg.

Cụ thể, Gia Lai và Đồng Nai có giá tiêu hôm nay là 148.000 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh thương lái thu mua với giá 150.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá tiêu trên thị trường được thương lái thu mua ở mức 149.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk ở mức 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không có sự thay đổi so với ngày hôm trước. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 6.945 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 9.841 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 9.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 13.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn./.