Ngày 26/9: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay (26/9) tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều tỉnh thành. Trong đó, giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam giảm nhẹ 1.000 đồng/kg. Trong khi giá tại miền Bắc đi ngang. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 54.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều tỉnh thành. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì ổn định, hiện dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg

Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Điện Biên giữ nguyên mức 55.000 đồng/kg. Các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 56.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lai Châu và Sơn La vẫn duy trì mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nhiều nơi giảm giá so với hôm trước. Cụ thể, giá heo tại Đà Nẵng, Đắk Lắk và Quảng Ngãi cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 55.000 đồng/kg. Gia Lai và Khánh Hoà cũng hạ 1.000 đồng/kg, hiện thu mua heo ở mức 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, còn 57.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị duy trì ở mức 54.000 đồng/kg; Huế giữ nguyên 55.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay được ghi nhận trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số tỉnh thành. Theo đó, giá heo tại Đồng Tháp hạ 1.000 đồng/kg, còn 57.000 đồng/kg. Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, về mức 57.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai, An Giang và Cần Thơ vẫn neo ở mức 58.000 đồng/kg. Giá heo tại An Giang vẫn ổn định ở mức 59.000 đồng/kg; heo hơi tại Vĩnh Long duy trì giá 57.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi tại miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg./.