Bộ Tài chính đẩy mạnh cắt giảm thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính

(TBTCO) - Bộ Tài chính tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo đúng tinh thần Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, bổ sung. Công tác kiểm soát TTHC được thực hiện đồng bộ, toàn diện, góp phần tạo môi trường minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cắt giảm mạnh chi phí và thời gian thực hiện thủ tục

Theo báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trườg điện tử quý III năm 2025 của Bộ Tài chính gửi Văn phòng Chính phủ, trong quý III/2025 Bộ Tài chính tiếp tục quán triệt và triển khai đúng các quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiếm soát TTHC và các nghị định sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện ngay và có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiếm soát TTHC, đã chỉ đạo các đươn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện công tác rà soát TTHC một cách đồng bộ toàn diện.

Trên cơ sở đó đã tạo được sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch TTHC, tạo điều kiện tối đa cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và thực hiện TTHC. Qua đó, góp phần cắt giảm thủ tục, cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Tài chính.

Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 136 TTHC (54 cắt giảm, 82 đơn giản hóa) trong các lĩnh vực hải quan và thuế. Ảnh: T.L

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và 2026, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi của Bộ Tài chính để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Quyết định số 1362/QĐ-BTC ngày 15/4/2025. Trong đó, Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị của Bộ tập trung rà soát các văn bản QPPL, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thời gian giải quyết TTHC, phân cấp, phân quyền cơ quan giải quyết TTHC, nhằm cắt giảm tối thiểu 30% chi phí thực hiện TTHC, 30% thời gian giải quyết và 30% điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Chính phủ.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 136 TTHC (54 cắt giảm, 82 đơn giản hóa) trong các lĩnh vực hải quan và thuế. Đến nay, Bộ Tài chính đã thực thi 06/136 phương án đơn giản hóa (bao gồm: 03 phương án lĩnh vực thuế, 03 phương án lĩnh vực hải quan tại Thông tư số 31/2025/TT-BTC ngày 31/5/2025).

Đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 208 TTHC, ước tính giúp tiết kiệm khoảng 17,29 nghìn tỷ đồng chi phí/năm, rút ngắn hơn 2.000 ngày xử lý thủ tục, tương đương gần 35% thời gian.

Tính từ tháng 4/2025 đến nay, đã có 414 TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa theo Nghị quyết số 66/NQ-CP (trong đó 80 TTHC được cắt giảm, 334 TTHC được đơn giản hóa). Bộ cũng đã hoàn thành thực thi 42/208 phương án đã được Chính phủ phê duyệt, trong đó 33 phương án thuộc lĩnh vực chứng khoán, 09 phương án thuộc lĩnh vực đầu tư. Đồng thời, Bộ đã thực thi phương án cắt giảm 13 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực chứng khoán (10,8%).

Đẩy mạnh số hóa, mở rộng dịch vụ công trực tuyến

Cùng với cắt giảm thủ tục, Bộ Tài chính chú trọng đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên trong trong giải quyết TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Đến nay, Bộ đã cung cấp 468 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 123 dịch vụ công trực tuyến một phần. Các dịch vụ công trực tuyến toàn trình của Bộ đã được khai thác, sử dụng thông qua tài khoản VNeID dành cho cá nhân qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Một số dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc lĩnh vực hải quan, chứng khoán đang được triển khai nâng cấp hệ thống.

Bộ Tài chính tiếp tục vận hành ổn định mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan Bộ. Trong quý III/2025, Bộ phận Một cửa đã tiếp nhận 325 hồ sơ thuộc các lĩnh vực bảo hiểm, kế toán – kiểm toán, công nghệ thông tin, giá, tài chính ngân hàng và đầu tư nước ngoài.

Bộ cũng bảo đảm duy trì và cung cấp thực chất, hiệu quả 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong số này, Bộ Tài chính có 06 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã toàn trình về dữ liệu trước ngày 30/6/2025 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đối với các hệ thống công nghệ thông tin tại cơ quan Bộ Tài chính, đến nay đều bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu của Chính phủ về vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Các lĩnh vực đấu thầu, hải quan, thuế, kho bạc, bảo hiểm xã hội đều đã triển khai tiếp nhận, giải quyết TTHC trực tuyến toàn trình, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, Bộ đã ban hành các quyết định quan trọng để thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cũng như ban hành quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC nhằm bảo đảm tính thống nhất, minh bạch.

Bước sang quý IV/2025, Bộ Tài chính xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tếp tục thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; phương án phân cấp trong giải quyết TTHC; phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ tại các Quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, thông tin định danh cá nhân, lý lịch tư pháp khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công theo yêu cầu tại các chương trình, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Bộ Tài chính theo quy định. Đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025, Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và các chương trình, kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính; kết nối, chia sẻ dữ liệu trên các hệ thống cơ sở dữ liệu của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả và đo lường sự hài lòng đối với việc giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách; các giải pháp nhằm giảm thời gian và chi phí thực hiện các TTHC lĩnh vực tài chính thông qua tăng cường đối thoại, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp./.