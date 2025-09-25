Ngày 25/9: Giá thép, quặng sắt đồng loạt giảm

|Sáng 25/9, giá thép thanh neo ở mức 3.081 nhân dân tệ/tấn
Sàn Thượng Hải
Tại thời điểm 08/30 sáng 25/9, giá thép thanh neo ở mức 3.081 nhân dân tệ/tấn, tăng nhẹ so với kết thúc phiên 24/9 nhưng vẫn giảm so với phiên sáng 24/9.
Kết thúc phiên giao dịch 24/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải xuống mức 3.066 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,26% (8 nhân dân tệ).
Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 giảm 0,12% (1 nhân dân tệ) về mức 820 nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,21 USD về mức 106,17 USD/tấn.
Song song, các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn DCE như than cốc và than luyện kim đều tăng lần lượt 1,24% và 1,14%.
Thị trường trong nước
Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể tại thời điểm 08h30 ngày 25/9/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.
Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.
Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.
Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.
Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.