Ngày 26/9: Giá thép tiếp tục giảm

Giá thép thanh trên sàn Thượng Hải tiếp tục xu hướng giảm trong phiên giao dịch sáng 26/9. Quặng sắt ngược chiều, tăng nhẹ. Trong nước, thép xây dựng được các doanh nghiệp duy trì mức giá bình ổn.

Sáng 26/9, giá thép thanh đang neo ở mức 3.069 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 08:30 sáng 26/9, giá thép thanh đang neo ở mức 3.069 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,012 nhân dân tệ/tấn so với phiên sáng 25/9.

Kết thúc phiên giao dịch 25/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,2% (6 nhân dân tệ) lên mức 3.072 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng 0,12% (1 nhân dân tệ) lên mức 821 nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,04 USD về mức 106,13 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn trên sàn Đại Liên (DCE) tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi hoạt động tích trữ trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc. Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất tăng 0,25% lên 805,5 nhân dân tệ/tấn (tương đương 113,04 USD).

Thị trường trong nước

Phiên sáng nay, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì trạng thái bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể tại thời điểm 08h30 ngày 26/9, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.