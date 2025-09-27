Ngày 27/9: Giá dầu thế giới đảo chiều tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (27/9) tăng, một phần được cho là do nguyên ngân Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng của Nga. Theo đó, giá dầu Brent ở mốc 70,47 USD/thùng, tăng 1,56%; giá dầu WTI ở mốc 66,18 USD/thùng, tăng 1,86%.

Giá dầu Brent hôm nay ở mốc 70,47 USD/thùng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 27/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 70,47 USD/thùng, tăng 1,56% (tương đương tăng 1,08 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 66,18 USD/thùng, tăng 1,86% (tương đương tăng 1,21 USD/thùng).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, cả dầu Brent và WTI đều đang hướng tới mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 6.

Nga sẽ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu một phần đối với dầu diesel đến cuối năm và kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện tại, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết hôm thứ 5. Việc sụt giảm công suất lọc dầu khiến một số khu vực của Nga thiếu hụt một số loại nhiên liệu.

Về nguồn cung, Reuters biết, xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan tự trị của Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ nối lại vào thứ 7. Về phía nhu cầu, Bộ Thương mại Mỹ công bố GDP quý II tăng 3,8% theo năm, cao hơn so với mức ước tính ban đầu 3,3%.

“Nếu nguồn cung của Nga cho Trung Quốc và Ấn Độ thay đổi, họ sẽ phải tìm nguồn thay thế. Dữ liệu kinh tế Mỹ khá ổn. Và việc Fed hạ lãi suất sẽ hỗ trợ nhu cầu”, Kilduff nói thêm.

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến có thể khiến Fed thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất, sau khi cơ quan này đã hạ 25 điểm cơ bản vào tuần trước, lần giảm đầu tiên kể từ tháng 12./.