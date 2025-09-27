Ngày 27/9: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê trong nước hôm nay (27/9) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đảo chiều giảm mạnh. Hiện cà phê trong nước được thu mua với mức giá trung bình 112.900 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu được thương lái thu mua tại các khu vực trọng điểm đi ngang so với ngày hôm qua.

Giá cà phê trong nước hôm nay đảo chiều giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá cà phê đảo chiều sụt giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay (27/9) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đảo chiều giảm mạnh sau phiên tăng giá hôm qua. Hiện cà phê trong nước được thu mua với mức giá trung bình 112.900 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Theo đó, sau ngày ghi nhận mức tăng mạnh, giá cà phê đồng loạt sụt giảm về giá. Giá cà phê tại Gia Lai giảm sâu nhất 1.600 đồng/kg, về ngưỡng 112.600 đồng/kg.

Cà phê tại Đắk Lắk cũng giảm 1.500 đồng/kg, xuống mức 113.500 đồng/kg.

Trong khi đó, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng nhưng hiện là khu vực thu mua cà phê với mức thấp nhất cả nước, ở mức 112.200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London bật tăng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 11/2025 tăng 2.61%, lên ngưỡng 4.210 USD/tấn. Hợp đồng kỳ giao tháng 1/2026 tăng 2.45%, lên ngưỡng 4.182 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 3/2026 đạt 4.131 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2.02%, đạt 378.85. US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 358.9 US cent/pound, tăng 2.12%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng mạnh nhất, 2.62%, đạt 320.5 US cent/pound.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica cũng tăng nhẹ qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 454.7 US cent/pound, tăng 0.83%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng mạnh 2.88%, đạt 385.25 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay bình ổn. Giá tiêu được thương lái thu mua tại các khu vực trọng điểm đi ngang so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 149.000 đồng/kg.

Cụ thể, Gia Lai và Đồng Nai có giá tiêu hôm nay là 148.000 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh được thương lái thu mua với giá 150.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng, giá tiêu ở mức 149.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk ở mức 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu xuất khẩu hôm nay tiếp tục ghi nhận sự biến động tại thị trường Indonesia.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch sáng nay 27/9, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 0.13% so với ngày hôm qua, hiện ở mức 6.945 USD/tấn.

Giá tiêu trắng tại thị trường này cũng sụt giảm 0,13% so với phiên giao dịch ngày hôm qua, đạt 9.841 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu đen Brazil được giao dịch ở mức 6.600 USD/tấn.

Trong khi đó, thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, không có biến động so với ngày hôm qua. Hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn. /.