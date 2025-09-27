Ngày 27/9: Giá cao su thế giới đồng loạt đi xuống

Giá cao su thế giới hôm nay (27/9) đồng loạt đi xuống. Theo đó, giá cao su tại Nhật Bản giảm mạnh, Thượng Hải phân hóa, trong khi Singapore ghi nhận mức giảm. Trong nước, các doanh nghiệp tiếp tục bình ổn giá cao su.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,4% (60 Nhân dân tệ) xuống mức 14.680 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm 0,1% (0,09 Baht) về mức 67,67 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su cũng giảm 1,1% (3,4 Yên) về mức 314,10 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 giảm 1cent/kg, về mức 172.10 cent/kg.

Thị trường cao su thế giới đang chịu tác động đồng thời từ những tín hiệu hỗ trợ phía cầu và rủi ro phía cung. Tại Ấn Độ, cổ phiếu nhóm sản xuất lốp xe tăng mạnh khi các đại lý ô tô báo cáo lượng khách hàng tăng mạnh. Chính sách thuế GST mới giúp giá xe giảm đã kích thích nhu cầu mua sắm. Với vị thế là quốc gia tiêu thụ cao su lớn, được dẫn dắt bởi ngành sản xuất lốp xe quy mô lớn, sự phục hồi doanh số ô tô tại Ấn Độ được dự báo kéo theo nhu cầu lốp và cao su nguyên liệu gia tăng, trở thành động lực quan trọng cho thị trường toàn cầu.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.