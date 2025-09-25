Ngày 25/9: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính đồng loạt tăng

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hôm nay (25/9) đồng loạt tăng trước các thông tin về giá dầu, lãi suất và lo ngại nhu cầu tiêu thụ cao su. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,24% (35 Nhân dân tệ) lên mức 14.780 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 tăng 1,1% (0,74 Baht) lên mức 67,40 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su đi ngang mức 313,10 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 tăng nhẹ 0.40 cent/kg, hiện ở mức 171.90 cent/kg.

Theo số liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc, hoạt động thương mại cao su và lốp xe của nước này trong tháng 8 ghi nhận diễn biến trái chiều, phản ánh bức tranh cung - cầu có nhiều biến động.

Trong tháng 8, Trung Quốc nhập khẩu 664.000 tấn cao su tự nhiên và tổng hợp (bao gồm latex), tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 8 tháng, lượng cao su nhập khẩu đạt 5,37 triệu tấn, tăng tới 19% so với mức 4,51 triệu tấn cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất trong nước vẫn duy trì ở mức cao.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg./.